Work On Time: nominato il nuovo amministratore delegato fanese, Paolo Bargnesi

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Fano (PU) – Grande sviluppo della friulana Work On Time, l’unica agenzia per il lavoro generalista — cioè con autorizzazione sia alla somministrazione che al recruitment del personale — con sede in Friuli-Venezia Giulia, che continua a rafforzare la propria presenza sul mercato nazionale. A testimoniarlo sono gli ultimi dati relativi ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato, il cui numero supera oggi quota 2.000.

Fondata a Udine nel 2018, l’APL è parte del Gruppo Sereni Orizzonti di Massimo Blasoni. Nel corso degli anni ha sviluppato una rete capillare di venti filiali distribuite in dieci regioni, con una copertura che si estende dal Nord-Est fino alla Sicilia. Tra i punti di forza dell’agenzia figura una solida esperienza nel settore sanitario e sociosanitario, maturata al fianco di ospedali, cliniche e organizzazioni operanti nel mondo della salute. In grande rilievo anche la somministrazione nei settori metalmeccanico e Ho.Re.Ca.

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A guidare questa realtà è ora Paolo Bargnesi, nominato amministratore delegato dall’assemblea dei soci; di già direttore operativo e figura centrale nel percorso di crescita dell’azienda, Bargnesi è forte di una salda esperienza nel mondo delle agenzie per il lavoro, maturata in oltre vent’anni di esperienza. Crescita che viene confermata dai numeri: «Nel 2025 Work On Time ha registrato un fatturato di 53,3 milioni di euro, il 39% in più rispetto all’esercizio del 2024. Nel raffronto con l’anno precedente, significativa è la crescita dell’ebitda con un +38,45% e degli utili, saliti del +54,36%. Il fatturato in formazione alla luce dei risultati del I semestre è ipotizzato che raggiunga quota 65 milioni nell’anno in corso. L’obiettivo è di raggiungere i 100 milioni di euro di ricavati entro il 2028», afferma Bargnesi.

Un percorso, quello di WOT, che si inserisce in un mercato del lavoro in espansione: nel primo quadrimestre del 2026 le ore di somministrazione a livello nazionale sono cresciute del 3,11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il ruolo strategico delle agenzie per il lavoro nell’intermediazione occupazionale e nel supporto alle imprese nella ricerca di personale qualificato.

«Siamo orgogliosi di aver aperto la terza filiale di Work On Time nelle Marche; dopo Pesaro e Fano siamo attivi anche a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Questa nuova apertura conferma la nostra volontà di essere sempre più vicini ai territori e alle imprese locali, offrendo soluzioni concrete in materia di lavoro e di selezione del personale. Continueremo a investire nelle Marche, una regione strategica per la nostra crescita, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra presenza e di creare nuove opportunità occupazionali per il territorio», conclude Bargnesi.