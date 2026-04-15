Il Commissario Straordinario per la ricostruzione incontra i Comuni

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Pesaro – In Prefettura a Pesaro, si è svolto un incontro con i soggetti attuatori della Regione Marche interessati, promosso, d’intesa con il Prefetto, dall’Ufficio del Commissario straordinario alla ricostruzione per gli eventi alluvionali del maggio 2023. Alla riunione erano presenti, oltre al Vice Commissario Ing. Gianluca Loffredo e al suo staff, numerosi Sindaci di tutte le province marchigiane e i rappresentanti del Consorzio di Bonifica delle Marche.

Nel corso dell’incontro, l’Ufficio del Commissario ha illustrato il quadro giuridico-amministrativo di riferimento per la ricostruzione pubblica, avviando un confronto operativo con le Amministrazioni coinvolte. Il Prefetto, dott.ssa Emanuela Saveria Greco, ha evidenziato l’importanza dell’attenzione riservata dall’Ufficio del Commissario straordinario al territorio provinciale.

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In chiusura, il Vice Commissario Loffredo, nel ringraziare il Prefetto per la collaborazione, ha sottolineato l’utilità dell’incontro ai fini dell’acquisizione di ulteriori elementi utili ad accelerare l’attuazione degli interventi.