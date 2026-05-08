Il Fano Rugby ha un altro sogno, la doppietta con l’U18

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Ha voglia di celebrare un’altra vittoria il Fano Rugby, che dopo la storica promozione in serie B della prima squadra griffata Essepigi Techfem e l’affermazione dell’U16 Fano/Sena/Ancona nel Livello 3 Regionale sogna la doppietta della propria selezione U18. Già trionfatore nell’area umbro-marchigiana dell’Interregionale 3, il gruppo creato attraverso la proficua partnership col Sena Rugby è infatti in procinto di contendere ai campioni toscani dell’Unione Rugby Firenze il “Trofeo dei due mari”.

L’ultimo atto di questa stagione, in cui i giovani fanesi e senigalliesi hanno inizialmente sfiorato l’accesso all’Interregionale 2, è in agenda domenica 10 maggio dalle ore 12:30 sul campo neutro dell’”Arrigoni” di Arezzo. <Ad inizio stagione l’obiettivo era quello di partecipare all’ Interregionale 2, traguardo che purtroppo non siamo riusciti a raggiungere – afferma il coach Annunzio Subissati, che coadiuvato da Gabriele Breccia allena il Fano/Sena Rugby – Ci siamo quindi ritrovati a disputare il girone umbro-marchigiano, trasformando questa situazione in un’opportunità per concentrarci maggiormente sulla crescita dei singoli giocatori e del gruppo. Non è stato sempre semplice mantenere alti concentrazione e intensità, anche a causa dei pochi momenti di reale verifica durante la stagione, ma i ragazzi hanno lavorato con impegno e continuità arrivando a conquistare il primo posto. Domenica affronteremo i pari età vincitori in Toscana, una squadra che ha vissuto un percorso molto simile al nostro.

Pubblicità

Sarà uno dei passaggi più significativi di questa annata e ci auguriamo di interpretarlo nel modo migliore, mettendo in campo ciò che abbiamo costruito lungo questo percorso, e, soprattutto, divertendoci>. Lo scorso fine settimana, intanto, il vivaio del Fano Rugby ha visto il settore Minirugby e l’U14 di Ivan Federici e Maria Landi tra i protagonisti dell’oramai tradizionale Trofeo “Federico II” a Jesi, mentre l’U16 di Alessio Conti ed Alessandro Bussaglia si è cimentata nel rugby a 7 ad Ascoli in un evento di carattere nazionale.

Prossimi impegni settore giovanile Fano Rugby

Domenica 10 maggio: U14 dalle ore 9 a Gubbio al “Torneo del Presidente”; Minirugby dalle ore 9:30 al “Trofeo Città di Castello”; U16 Fano/Sena/Ancona dalle ore 11 a Jesi al “Torneo Seven”; U18 Fano/Sena dalle ore 12:30 ad Arezzo al “Trofeo dei due mari” contro Unione Rugby Firenze.