Installato il Magnete della seconda risonanza a Pesaro

Pesaro – Nelle foto il posizionamento del magnete della seconda risonanza magnetica dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro. Un’operazione propedeutica al collaudo e alla messa in funzione dell’apparecchiatura, prevista entro giugno 2025. “Un’operazione che permetterà all’ospedale di avere in funzione due risonanze magnetiche – spiega il Direttore Generale Ast Pu Alberto Carelli – Il completamento operativo della risonanza di Pesaro, atteso per le prossime settimane, segnerà il traguardo finale di una delle più estese operazioni di rinnovo tecnologico del servizio sanitario pubblico nella regione Marche. L’installazione rappresenta l’ultimo passaggio di un piano pluriennale avviato nel 2022 e finalizzato a dotare l’AST PU di grandi apparecchiature ad alta tecnologia di ultima generazione distribuite su tutti i presidi strategici della rete ospedaliera. La conclusione delle operazioni di ammodernamento che ha comportato un impegno economico complessivo da parte della regione Marche pari a 10.018.350,31. Portiamo a compimento un percorso triennale complesso e ambizioso. Un lavoro di squadra che ha coinvolto direzioni mediche, ingegneria clinica, uffici tecnici e amministrativi, con il solo obiettivo di innalzare il livello della qualità diagnostica e terapeutica per i cittadini del nostro territorio”.

L’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino si avvia a completare i 12 interventi previsti nell’ambito del PNRR – Missione 6 Salute, Componente 2, Investimento 1.1.2, dedicato all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. La risonanza di Pesaro è attualmente in via di completamento: dopo il posizionamento del magnete, seguiranno la chiusura dei lavori edili, i collaudi e la messa in funzione dell’apparecchiatura, prevista entro giugno 2025.

“Come Regione abbiamo avviato un’importante opera di rinnovamento del parco tecnologico per aumentare le prestazioni erogate ai cittadini e garantire diagnosi più accurate – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – Le Marche sono tra le prime regioni in Italia per grandi apparecchiature sanitarie innovative”.

Le 12 grandi apparecchiature PNRR (11 già in uso, 1 in allestimento) sono:

1. Risonanza 1.5T – Ospedale Santa Croce di Fano (operativa)

2. Risonanza 1.5T – Ospedale San Salvatore di Pesaro (in fase di allestimento)

3. TAC 128 strati – Ospedale San Salvatore di Pesaro (operativa)

4. Acceleratore Lineare – Ospedale San Salvatore di Pesaro (operativo)

5. Sistema Radiologico Fisso – Ospedale San Salvatore di Pesaro (operativo)

6. Sistema Radiologico Fisso – PS Ospedale San Salvatore di Pesaro (operativo)

7. Sistema Radiologico Fisso – Ospedale Santa Croce di Fano (operativo)

8. Sistema Radiologico Fisso – Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino (operativo)

9. Ecotomografo Cardiologico – Ospedale San Salvatore di Pesaro (operativo)

10. Ecotomografo Multidisciplinare – Ospedale San Salvatore di Pesaro (operativo)

11. Mammografo con tomosintesi – Distretto Via Nanterre, Pesaro (operativo)

12. Ecotomografo Multidisciplinare – Ospedale di Pergola (operativo)

A questi si aggiungono le ulteriori tecnologie acquisite con finanziamento regionale:

• N. 3 Mammografi – Installati a Pesaro, Fano e Urbino

• N. 2 Angiografi Cardiologici – Installati presso lo stabilimento di Pesaro

L’intera operazione di ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie ha comportato un impegno economico complessivo pari a 10.018.350,31 €, così suddiviso:

• 8.057.190,50 € per la fornitura delle apparecchiature e accessori

• 1.961.609,81 € per i lavori strutturali e di adeguamento impiantistico