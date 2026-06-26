Intelligenza Fisica, la nuova rivoluzione oltre l’AI: CNA avvia un sondaggio

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Pesaro – L’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta entrando in una nuova fase: quella dell’Intelligenza Fisica. Non si tratta più soltanto di software capaci di elaborare dati, testi e immagini, ma di tecnologie in grado di osservare, apprendere e replicare movimenti, gesti e attività umane attraverso robot e sistemi avanzati.

Questa trasformazione apre scenari importanti per il mondo produttivo. L’impiego di robot intelligenti potrà contribuire a ridurre le attività più usuranti e pericolose, migliorare la sicurezza sul lavoro e aiutare le imprese a rispondere alla crescente difficoltà nel reperire competenze e manodopera qualificata.

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Secondo la CNA accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. In particolare, occorre interrogarsi su come tutelare il patrimonio di conoscenze, competenze e manualità che rappresenta uno degli elementi distintivi del Made in Italy e dell’artigianato italiano.

L’Intelligenza Fisica potrebbe infatti rendere possibile la replica di gesti, lavorazioni e tecniche sviluppate nel tempo dagli artigiani. Un patrimonio fatto di esperienza, cultura produttiva e identità territoriale che costituisce un valore economico e sociale da preservare e valorizzare.

Per questo CNA vuole avviare una riflessione condivisa sul tema, raccogliendo il punto di vista delle imprese e degli operatori del settore. Comprendere aspettative, opportunità e preoccupazioni è il primo passo per costruire strategie capaci di accompagnare l’innovazione, proteggendo al tempo stesso il nostro patrimonio manifatturiero.

Ti chiediamo pochi minuti per rispondere a questo questionario. Il tuo contributo sarà fondamentale per definire una posizione e individuare possibili strumenti di tutela e valorizzazione del saper fare italiano nell’era dell’Intelligenza Fisica.

Ecco come partecipare al sondaggio: https://marketing.cna.it/indagine-ai-fisica/#form