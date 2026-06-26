Lunedì al via l’asfaltatura di Viale Vittorio Veneto

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Fano (PU) – Partiranno nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno i lavori di asfaltatura e riqualificazione di viale Vittorio Veneto, uno degli assi viari più importanti della città e collegamento strategico verso il centro e l’ospedale Santa Croce.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 450 mila euro, prevede il rifacimento della carreggiata e delle banchine laterali, con l’utilizzo del cosiddetto “asfalto albino”, una pavimentazione chiara ad alte prestazioni già impiegata per il parcheggio dello Sport Park. Per limitare il più possibile i disagi alla circolazione, le lavorazioni saranno organizzate prevalentemente in orario notturno.

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«Diamo una risposta che i cittadini aspettavano da tempo – dichiara il sindaco Luca Serfilippi –. Viale Vittorio Veneto è stata una delle strade più segnalate e oggi possiamo intervenire in modo strutturato, dopo aver atteso i tempi tecnici necessari successivi agli interventi eseguiti da Aset. Si partirà con la bonifica del manto stradale, per poi procedere sui controviali e sulle banchine laterali. Lavorare di notte significa ridurre l’impatto sulla viabilità e sulle attività quotidiane, affrontando un cantiere complesso con la massima attenzione verso cittadini, residenti e automobilisti».

L’opera rientra nel più ampio programma di manutenzione e riqualificazione delle strade cittadine. In questi due anni sono stati eseguiti interventi di asfaltatura per circa 10 milioni di euro, con l’obiettivo di rendere più sicuri, ordinati e funzionali i principali collegamenti urbani e le strade dei quartieri.

«Non è una strada qualunque – aggiunge Serfilippi –. Viale Vittorio Veneto è una delle principali porte della città. L’utilizzo dell’asfalto albino conferma la volontà di unire qualità tecnica, cura urbana e attenzione estetica, restituendo a Fano un asse viario all’altezza della sua funzione».

Dopo viale Vittorio Veneto, il programma proseguirà con il tratto della superstrada, con le bonifiche su strada della Selva e con via IV Novembre, dove si procederà per tratti, così da organizzare gli interventi in maniera progressiva e limitare il più possibile i disagi.

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e alle eventuali modifiche alla viabilità, che saranno comunicate in base all’avanzamento delle lavorazioni.