La Regione Marche premia l’educazione ambientale

Ancona – Scatti che raccontano un territorio e che catturano la bellezza delle specie animali e vegetali che vi abitano: voli di uccelli, il cammino di animali selvatici e di quelli più vicini all’uomo: lupi, camosci, cavalli, e poi querce maestose e alberi da frutto in fiore. Ed ancora l’uomo e la gente delle Marche che con questa terra e in questo ambiente lavora e si relazione. Scatti che raccontano la biodiversità e che sono stati premiati al concorso “Biodiversity Photography” ideato dalla Giunta Regionale per promuovere un’azione di educazione e informazione, attraverso lo specifico linguaggio della fotografia, sulle tematiche ambientali e sulla formazione della coscienza ecologica e ambientale dei cittadini, in particolare dei giovani.

“Sono molto orgoglioso di questa iniziativa” – ha affermato l’assessore regionale all’Ambiente, Stefano Aguzzi, questa mattina alla premiazione delle 17 fotografie vincitrici distribuite in sette categorie tematiche. “Gli ottimi risultati avuti – ha continuato Aguzzi – fanno pensare a una riproposizione del concorso nel prossimo futuro. Credo che con la fotografia si sia riuscito egregiamente ad approfondire e divulgare le tematiche ambientali. Conoscere l’ambiente significa comprenderlo e questo è un passaggio necessario per poterlo tutelare e garantire un’armonica convivenza con l’uomo”.

Aguzzi ha ringraziato i 34 partecipanti al concorso e si è congratulato con tutti e in particolare con i 17 vincitori. Miglior scatto è stato quello di Lorenzo Lambertucci dal titolo “Scontri vertiginosi”; per la “Categoria uccelli”, primo premio a Federico Allevi, seguito da Federico Prisco e da Ciprian Ionut Burloiu; per la “Categoria altra fauna”, primo premio a Simone Orlandi, secondo a Davide Bastianelli e terzo a Federico Prisco; per la “Categoria flora e funghi”, primo premio a Mirko Paganelli, secondo a Francesca Ciarlantini e terzo a Marco Gasparrini; Per la “Categoria paesaggi e habitat naturali”, i tre vincitori partendo dal primo classificato sono Ciprian Ionut Burloiu, Luca Cambrini e Marco Coppelli; per la “Categoria gente delle Marche e biodiversità”, primo posto a Mirella Montironi, secondo a Ciprian Ionut Burloiu, terzo a Luca Tambella; infine per la “Categoria giovani”, premio a Simone Bartolucci.

Le foto vincitrici e quelle partecipanti sono contenute all’interno di un catalogo che è possibile consultare al seguente link:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Biodiversit%C3%A0#Presentazione