Marche–Corea del Sud, firmato un accordo di cooperazione con il Gyeongsangbuk-Do

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Regione Marche – Le Marche rafforzano i rapporti con la Corea del Sud e aprono un nuovo canale di collaborazione con una delle più importanti regioni industriali del Paese. È stato firmato il Memorandum d’intesa tra la Regione e il Gyeongsangbuk-do, provincia strategica del sistema economico coreano, nel corso di un incontro istituzionale alla presenza del presidente Francesco Acquaroli, dell’assessore allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro e della vicegovernatrice per gli Affari economici Yang Kum-hee.

Il documento definisce il quadro per sviluppare relazioni stabili tra i due territori e favorire nuove opportunità di collaborazione. Al centro dell’accordo la promozione di scambi istituzionali ed economici e l’avvio di iniziative comuni in settori chiave come economia, commercio, agricoltura, cultura, turismo e istruzione, con l’obiettivo di creare occasioni concrete di crescita per imprese e territori.

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Il Gyeongsangbuk-do è tra i maggiori poli industriali della Corea del Sud, con una forte presenza nelle filiere dell’acciaio, dell’elettronica, dei semiconduttori e della componentistica automotive e una crescente specializzazione nei settori innovativi come intelligenza artificiale, materiali avanzati, biotecnologie ed energie rinnovabili. Un profilo che si integra con quello delle Marche, caratterizzato da un tessuto manifatturiero diffuso, sempre più specializzato e orientato all’export.

Il Memorandum, della durata di cinque anni con possibilità di rinnovo, rappresenta la cornice per sviluppare progetti congiunti, scambi istituzionali e iniziative economiche nei prossimi anni, rafforzando la presenza del sistema Marche sui mercati internazionali.