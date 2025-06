Lega giovani Fano: “Ricci con le dichiarazioni sulla Link dimostra di essere contro i cittadini fanesi”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Nella giornata di venerdì l’eurodeputato Matteo Ricci ha esplicitato la volontà di chiudere la Link University nel caso in cui dovesse vincere le prossime elezioni regionali”.

Commenta così il Commissario Regionale Lega Giovani Marche Matteo Fabbroni: “Ebbene, ancora una volta Ricci ha dimostrato la sua volontà di voler distruggere tutto quello che di buono c’è a Fano, e di non aver nessun tipo di programmazione in testa per la nostra città, peraltro, lo stesso Ricci, pare avesse preso accordi con la Link per portarla a Pesaro, ciò significa che un suo attacco a quest’università è pretestuoso e fatto solo per colpire Fano”.

Al quale si aggiunge il Consigliere comunale con delega alle politiche giovani Davide Pieretti: “Pensare di chiudere a priori un’università di medicina, non è solo folle a livello culturale, ma è anche deleterio per la città, a livello di prestigio e di entrate, e per la Regione stessa, a causa della forte carenza di medici”.

Chiude poi la consigliere comunale Camilla Ravagli: “In questi giorni si sta riempiendo la bocca di sanità, ma con queste uscite non fa altro che confermare il piano del PD: continuare dove erano rimasti 5 anni fa e smantellare tutto quello che c’è di buono e che funziona”.