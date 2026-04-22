L’Itinerario della Bellezza cresce ancora: in rete anche Belforte all’Isauro

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Belforte all’Isauro (PU) – Incastonato tra le Marche e la Toscana, Belforte all’Isauro può essere considerato la porta del Montefeltro. Il paesaggio incantevole e l’affascinante castello ne fanno una perla che impreziosisce da quest’anno l’Itinerario della Bellezza. Con l’adesione di Belforte, insieme a quelle di Tavullia e Vallefoglia: nel 2026 sono 31 i Comuni aderenti al progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord.

“Da tempo seguivo questo interessante progetto – spiega la sindaca Federica Battazzi – e con molto piacere abbiamo deciso di aderire. Per i Comuni di confine e piccoli come il nostro è fondamentale fare rete e l’Itinerario è uno strumento molto prezioso per dare visibilità alle nostre bellezze ed eccellenze. In questo primo anno punteremo a promuovere principalmente le attività outdoor, i sentieri naturalistici e il Bio Parco apistico”.

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A dare il benvenuto a Belforte all’Isauro, la direttrice Agnese Trufelli: “Il nostro progetto vuole proporre sempre più al turista pacchetti ed esperienze, dove la natura e le attività outdoor siano protagoniste. Belforte, “Comune amico delle api” e “Comune sostenibile”, può offrire in tal senso un ampio e variegato ventaglio di proposte di assoluta qualità, e siamo molto felici che l’amministrazione abbia deciso di entrare nell’Itinerario. Una DMO (Destination Management Organization) che continua a crescere grazie al lavoro quotidiano, partecipando a fiere turistiche in tutta Europa, organizzando eventi e attraverso tante altre attività di marketing territoriale”.