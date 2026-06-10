Da Bartoletti a Mercadini, a Mondolfo la rassegna “Come un libro all’aperto”

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Mondolfo Marotta (PU) – Dieci appuntamenti tra giugno e luglio, nei luoghi più suggestivi di Mondolfo e Marotta, con autori di grande rilievo nazionale e internazionale: da Marino Bartoletti a Lucia Tancredi, da Paola Perego a Lucio Presta, da Roberto Mercadini a Stefano Meloccaro. Il 17 giugno si alzerà il sipario sulla quinta edizione di “Come un libro all’aperto”, la rassegna letteraria promossa dal Comune, con il patrocinio della Regione Marche, che ha come presidente onorario proprio Marino Bartoletti.

«Una manifestazione di grande qualità e in continua crescita – sottolinea il sindaco Alice Andreoni –. Una rassegna diffusa nel territorio e nel tempo che permette di incontrare autori di grande rilievo per dialogare a tu per tu con loro».

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Il tema della nuova edizione 2026 è “Negli spazi, oltre le parole”. Un invito a guardare la lettura come esperienza capace di andare oltre il testo, per incontrare e ascoltare ciò che vive tra le righe di una storia: i silenzi, le emozioni, i non detti.

«Le cose – spiega Bartoletti – le faccio con amore artigianale e animo provinciale. Artigianale, per quanto mi riguarda, è il più bel complimento che mi si possa fare, forse perché sono figlio di artigiani e forse perché so cosa vuol dire mettere assieme le mani, il cervello, la passione. La cosa che si fa qui. Provinciale, perché credo che noi provinciali abbiamo una marcia in più, il continuo desiderio di migliorarci, e io ho visto qui questo desiderio sin dal primo anno, quando sono venuto come ospite. Mi riconosco in questa manifestazione, di cui sono orgogliosamente presidente onorario, che diffonde cultura con garbo e leggerezza. Per ora 10 appuntamenti ma le sorprese non mancano mai».

Il ricco calendario vede come sempre la collaborazione di Mondadori Bookstore di Fano. Prima data il 17 giugno alle 21.15 al chiostro di Sant’Agostino, con Lucia Tancredi, candidata al Premio Strega, e il suo libro “Ersilia e le altre”.

Il 18, stessa ora e location, sarà la volta di Lucio Presta, uno dei più importanti manager e produttori televisivi italiani, con “L’uragano”.

In piazza dell’Unificazione a Marotta, il 19, Paola Perego, uno dei più amati volti della televisione italiana, parlerà del suo libro “A modo mio”.

Serata spettacolo dedicata a Lucio Dalla il 21. In piazza dell’Unificazione Marino Bartoletti, con la partecipazione straordinaria del Duo Idea, presenterà il libro dedicato al grande cantautore bolognese: “Caro Lucio ti scrivo”.

“Di chi parliamo quando parliamo di tennis” è il volume che il 22 al chiostro, illustrerà Stefano Meloccaro, giornalista sportivo e conduttore radiofonico e di Sky sport.

Il 23, sempre a Mondolfo, verrà conferito il Premio “Come un libro all’Aperto” a Roberto Mercadini, noto monologhista, scrittore e divulgatore italiano, ospite fisso nel programma “Splendida Cornice” su Rai 3, che presenterà con un monologo il suo ultimo libro, “Io dico l’universo. La rivoluzione scientifica e Galileo: lo sconosciuto che sconvolse il mondo”.

Ospite della serata del 25, al chiostro, Daniele Mencarelli. Recente vincitore del Premio Campiello junior, i suoi libri sono stati pluripremiati nel corso degli anni. Sarà l’occasione per conoscere il suo ultimo lavoro “Quattro presunti familiari”.

Il 27 arriverà a Mondolfo Enrico Galiano, insegnate, scrittore, creator digitale. Nel 2020 “Il Sole 24 ore” lo ha inserito nella lista dei dieci insegnati più seguiti sul web. I suoi libri sono tradotti in tutta Europa. Presenterà, con un monologo, “Il cuore non va a dormire”.

Il 3 luglio alle 21.15, al chiostro, sarà la volta di Piergiorgio Pulixi, uno delle voci più autorevoli della crime fiction europea, autore de “Il nido del corvo”.

Infine, il 5, nella splendida cornice del Molo di Marotta, un’amica della rassegna, Giulia Baldelli, con il suo ultimo romanzo “Un mondo soltanto”.

L’ingresso è gratuito.

Ulteriori informazioni: comune.modolfo.pu.it e pagine social Come un libro all’aperto.