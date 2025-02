Lucrezia, al via le Final Four 2025 di Coppa Marche Femminile

0 Condividi Facebook Twitter

Lucrezia di Cartoceto (PU) – Al Palazzetto Cercolani di Lucrezia sono state presentate le Final Four 2025 regionali di volley femminile, in memoria di Gianni Ordonselli. L’organizzatrice, società̀ pallavolistica Apav Calcinelli-Lucrezia, ha fatto gli onori di casa dando vita ad una cerimonia degna del più importante appuntamento sportivo regionale di questo livello. Il Presidente Massimo Scarpetti ha accolto tutti gli invitati con entusiasmo e gratitudine per essere stati designati nell’organizzazione di un importante evento come quello delle Final Four.

Hanno presenziato all’inaugurazione oltre alle rappresentanze delle due amministrazioni Comune di Cartoceto e di Colli al Metauro, i due neoeletti presidenti FIPAV Regionale e Territoriale Domenico De Luca e Massimo Gabbianelli che, attraverso il loro intervento, hanno evidenziato sia l’importanza della manifestazione, che la fondamentale necessità che la pallavolo ha nel portare quotidianamente aggregazione, insegnamento e cultura dello sport.

Le Final Four si disputeranno nel palasport “Cercolani” e al palasport “3 Ragazzi” di Marotta e vedranno scendere in campo ASD Apav Calcinelli-Lucrezia, US Pallavolo Senigallia, U.S. Volley’79 Civitanova e Nuova Pallavolo Collemarino. Le semifinali del pomeriggio stabiliranno le finaliste di domani che si contenderanno il titolo al Palas di Lucrezia alle ore 17.30.

“Ringrazio tutti gli intervenuti – ha sottolineato il Presidente Scarpetti – per la loro presenza ma soprattutto un mio particolare ringraziamento va a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione in così poco tempo dell’evento. Senza fondamentali collaboratori, importanti aiuti di sponsorizzazioni, non potremmo mai essere competitivi in quello che si fa”.

di Giuseppe Frassinelli