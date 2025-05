Mignano sbanca il Monte Catria Extreme Trail

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Esito abbastanza a sorpresa all’edizione 2025 del Monte Catria Extreme Trail. Tutti si aspettavano, nella prova lunga di 54 km per 4.200 metri, il tris consecutivo di successi di Mirko Fioretti, ma il portacolori dello Space Running ha trovato un avversario inatteso e insuperabile in Marco Mignano, che l’ha beffato per appena 15”, un’inezia al termine di un percorso così duro. 6h50’50” per il corridore del Never Stop Run con Fioretti alle sue spalle e terzo l’altro favorito della vigilia, Riccardo Pianesi, anche lui Space Running) a 2’46”. Fuori dal podio Marco Brutti (Trail Adventure Marche) a 7’14” e Lorenzo Armillei (Titans Team Nocera Umbra) a 38’38”.

Sfida fra straniere doveva essere nella gara femminile e sfida è stata, con la rumena Oana Alina Popa che ha confermato il suo successo dello scorso anno in 9h05’19” debellando la concorrenza della polacca Malgorzata Burkiewicz (Space Running), staccata di 19’31”. Terza posizione per Laura Mariani (Never Stop Run) a 49’10”.

Pubblicità

Il tracciato medio di 30 km per 2.100 metri ha riportato in cima alla classifica Giovanni Cacciamani, il corridore dell’Atl. Cingoli che si era aggiudicato la gara nel 2023. In 3h32’15” Cacciamani ha staccato di 4’12” Marco Torresi (Space Running) e di 16’03” Cristian Carboni (Never Stop Run), mentre la prova femminile ha visto il successo della specialista Deborah Molinaro (Molon Labe), già prima al Trail Città di Pietra a Gubbio, in 4h13’52” con 8’05” sulla compagna di colori Monia Ventura e 29’32” su Jasmine Desopo.

Netto il successo di Thomas Berettoni (Cus Pisa) nel percorso corto di 16 km per 1.000 metri. Con 1h37’43” il toscano ha inflitto ben 8’26” a Marco Orlandi (Gubbio Runners) e 9’48” a Moreno Brunelli. A Asia Lanuti (Gubbio Runners), anche lei prima precedentemente nella gara di casa, la vittoria fra le donne in 1h51’25” davanti a Chiara Benedetti (Atl. Abruzzo L’Aquila) a 50” e a Maria Rossi a 17’42”.

Grande il successo di partecipazione con 297 atleti al traguardo fra i tre percorsi. Per l’Asd Corripergola la conferma che la propria gara, alla sua quinta edizione, è una classica che ha valicato i confini regionali per diventare ambita dai trailer di tutta Italia. Grazie al patrocinio del Consiglio Regionale-Assemblea Legislativa delle Marche, ai Comuni di Serra Sant’Abbondio e di Frontone, alla Iat Tourist Office e ai tanti sponsor che hanno accompagnato quest’avventura, ma soprattutto ai volontari impegnati per tutto il giorno sul percorso. Appuntamento al prossimo anno per un’edizione ancora più in grande.