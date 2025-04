MMS e Gruppo Hera promuovono la mostra Scart “Il lato bello e utile del rifiuto”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – La mostra Scart “Il lato bello e utile del rifiuto”, incentrata sul tema dello sport, apre le sue porte al mondo sportivo pesarese e marchigiano. Questa mattina infatti il presidente del Coni Marche Fabio Luna, insieme alla vicepresidente nazionale del Coni Claudia Giordani, ha visitato la mostra promossa da Marche Multiservizi e Gruppo Hera nella sala Laurana della Prefettura. Ad accoglierli, oltre al prefetto Emanuela Saveria Greco e all’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli, atleti e dirigenti di alcune delle realtà sportive del territorio che militano nei campionati più prestigiosi: dalla Victoria Libertas Pallacanestro alla Vis Pesaro 1898 fino alla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e alla Pesaro Rugby.

SCART è la piattaforma artistica del Gruppo Hera, che trasforma gli scarti industriali in opere d’arte con la collaborazione di prestigiose Accademie di Belle Arti, fra cui quelle di Firenze, Ravenna e Rimini. Le 29 realizzazioni esposte propongono un viaggio fra ciclismo, calcio, sci, nuoto e numerosi altri sport, tutti tenuti assieme dal filo del riuso: rifiuti che attraverso l’arte raccontano un modo diverso di concepire le risorse e il nostro rapporto con il pianeta. La mostra, che resterà aperta ad ingresso libero fino a Domenica 27 Aprile, ha visto fino ad oggi una grande partecipazione con un afflusso di visitatori che in un mese ha superato le 10.000 unità.

“Un’esposizione artistica che attraverso la bellezza delle opere esposte vuole lanciare un messaggio fondamentale e cioè che anche un bene materiale quale quello dei rifiuti, troppo spesso demonizzato, può diventare una risorsa capace di creare valore – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – Ringraziamo la Prefettura per averci messo a disposizione una location così prestigiosa come la Sala Laurana ed anche l’amministrazione comunale che ha espresso da subito il suo apprezzamento per l’iniziativa. Siamo entusiasti del successo ottenuto con oltre 10.000 presenze in un mese: segno che anche i cittadini hanno colto il valore e il significato di questa iniziativa che parla di sostenibilità ed educazione ambientale. Ci rende particolarmente felici il lavoro fatto con le scuole che ha portato oltre 500 studenti in visita alla mostra. E sto parlando solo degli istituti che hanno prenotato la visita. Tanti altri sono venuti senza prenotazione. Crediamo molto nell’attività di educazione ambientale portata avanti nelle scuole per insegnare i valori dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare. Per esempio i progetti sviluppati nel 2024/2025 da Marche Multiservizi in collaborazione con Legambiente hanno coinvolto oltre 1.000 studenti”.