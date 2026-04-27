Monte Catria Extreme Trail, una bella vetrina delle Marche nel mondo

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Pesaro – Si avvicina a grandi passi il giorno del Monte Catria Extreme Trail. La prova che nel corso degli anni ha lanciato le Marche nel novero dei territori principe della corsa offroad, evolvendosi come percorsi ma anche come partecipazione. Il fatto che la gara garantisca punti ITRA e per la qualificazione all’Ultra Trail du Mont Blanc sta portando infatti il meglio del fuoristrada non solo nazionale sui sentieri del Monte Catria.

Tre sono i tracciati agonistici: il principale misura 54 km per un dislivello di 4.200 metri e garantisce 3 punti ITRA; il medio è di 30 km per 2.100 metri, 2 punti; il corto è di 16 km per 1.000 metri, un punto a disposizione. Tre distanze diverse ma un unico comune denominatore: la bellezza selvaggia dei paesaggi attraversati, affrontando boschi millenari, creste esposte con sguardo all’orizzonte che lasciano senza fiato.

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Partenze differenziate negli orari, non nella sede per le tre prove. Epicentro della corsa è infatti il piazzale antistante il Palazzo Comunale di Serra Sant’Abbondio, con lo start per la prova lunga alle 5:30, quella media alle 9:00, la gara di 16 km alle 10:00. Il costo della partecipazione è di 80 euro per l’ultra, 45 per il medio e 30 per il corto fino al 7 maggio, giorno di chiusura per la gara Extreme. Per le 3 altre due ci sarà la possibilità di aderire il giorno di gara versando 5 euro in più. Previsti sconti per i gruppi, anche iscrivendosi in due si avrà un bonus del 5%. Prevista inoltre la possibilità di effettuare “l’eco-iscrizione” pagando meno senza avere pasta party, pacco gara e gadget: in questo caso i costi sono rispettivamente di 65, 30 e 20 euro. Tante quindi le opportunità per aderire a una manifestazione ormai conosciuta nel mondo…

Per informazioni: Corripergola Asd, https://www.montecatriaextremetrail.it/