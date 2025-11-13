Nasce l’elenco regionale delle associazioni per la famiglia

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – La Giunta regionale ha approvato la disciplina delle modalità di iscrizione all’elenco regionale degli enti e delle associazioni che si occupano di tematiche inerenti alla famiglia, in attuazione della legge regionale approvata a maggio scorso riguardante gli interventi a favore della famiglia, della genitorialità e della natalità.

“L’iscrizione all’elenco regionale – spiega l’assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali per la famiglia, Paolo Calcinaro – è una grande opportunità per tutte quelle associazioni che operano a favore delle famiglie nelle Marche. La Regione intende sostenere e riconoscere il lavoro di chi si impegna quotidianamente per promuovere la cultura della famiglia, la genitorialità e il benessere dei nostri cittadini. Con questo elenco, creeremo una rete di soggetti attivi e qualificati, pronti a collaborare con la Regione per definire politiche sempre più efficaci e vicine ai bisogni delle famiglie marchigiane”.

L’elenco si propone di essere uno strumento fondamentale per valorizzare il ruolo delle associazioni familiari nel territorio marchigiano e l’iscrizione è condizione necessaria per partecipare alla Consulta regionale per la famiglia, organismo consultivo della Giunta regionale. Potranno iscriversi le associazioni iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e impegnate da almeno due anni in attività a favore della famiglia nel territorio regionale, oppure quelle non iscritte al RUNTS ma attive da almeno cinque anni consecutivi in azioni di solidarietà, formazione e cultura per la famiglia.

L’elenco, gestito dal Settore Contrasto al disagio, avrà durata triennale e sarà pubblicato e aggiornato trimestralmente sul sito istituzionale della Regione.

“Con questo elenco – conclude Calcinaro – è riconosciuto il ruolo fondamentale dell’associazionismo familiare come partner attivo delle politiche sociali. Un passo avanti importante verso una comunità coesa, solidale e attenta ai bisogni delle persone”.