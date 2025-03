Nuovo centro commerciale a Fano, Confcommercio: “Nessuno ne ha bisogno. Valorizziamo il centro”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Un nuovo centro commerciale di cui nessuno ha bisogno”. Il presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini e il direttore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli intervengono sulla realizzazione del centro commerciale baricentrico alle frazioni di Rosciano e Centinarola, il cui cantiere partirà a breve.

“Il territorio fanese – sottolinea Marcolini – è saturo di centri commerciali, ma nonostante l’evidenza si continuano a realizzare centri commerciali. Scelte che porteranno a un ulteriore consumo di suolo e a una sempre maggiore desertificazione del centro storico, dove già tanti negozi hanno chiuso e altri fanno tanta fatica ad andare avanti. E non tengono in considerazione nemmeno altri aspetti importanti, ossia la diminuzione della popolazione e tante famiglie che fanno fatica ad arriva a fine mese. Insomma, a Fano non serve proprio un nuovo centro commerciale, bensì è necessaria una politica di valorizzazione del centro storico sia per questioni economiche che sociali”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore Trufelli: “Nessuno sentiva assolutamente la necessità di un altro centro commerciale. Altro cemento che va a impoverire un centro storico con tanti negozi già in grande sofferenza. Con una città piena di queste strutture, una popolazione che non cresce e una situazione economica difficile andrei cauta anche sul fatto che nuovi centri commerciali creano nuovi posti di lavoro. Quello che è certo è che servirebbe una strategia ben diversa. Sono necessarie progettualità e iniziative per il rilancio del centro storico perché, se si spegne il cuore muore la città”.