Parte da Ancona il tour nazionale Inail “SI.IN.PRE.SA.”

Ancona – Ha preso dall’area portuale di Ancona, la prima tappa del progetto nazionale “SI.IN.PRE.SA. – Sicurezza, Informazione, Prevenzione, Salute”, promosso dall’INAIL per diffondere, in modo capillare su tutto il territorio italiano, la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Presente all’inaugurazione in rappresentanza della Regione Marche, l’assessore al Lavoro, Tutela e Sicurezza del Lavoro Tiziano Consoli, insieme al presidente del Consiglio Regionale Marche Gianluca Pasqui, del sindaco di Ancona Daniele Silvetti ed ai vertici dell’Istituto: il direttore generale Marcello Fiori e il direttore regionale Piero Iacono.

“Partire da Ancona con un progetto di questa portata è motivo di orgoglio per le Marche – ha dichiarato Consoli – La sicurezza sul lavoro è un valore fondamentale e un dovere collettivo. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, INAIL, parti sociali e imprese possiamo costruire un modello di sviluppo che metta davvero al centro la salute dei lavoratori e la prevenzione dei rischi”.

Il progetto, che nell’arco di 24 mesi raggiungerà tutte le regioni italiane per un totale di 100 giornate di attività, punta a fornire servizi mirati alle imprese, ai lavoratori, ai professionisti della sicurezza, alle associazioni di categoria e agli studenti. La tappa di Ancona è stata dedicata in particolare alla prevenzione dei rischi nel comparto della cantieristica navale e dei servizi portuali, settori chiave dell’economia marchigiana. Nella struttura mobile attrezzata allestita da INAIL, lavoratori e aziende hanno potuto accedere a spazi dedicati alla prevenzione, alla consulenza, all’assistenza protesica e riabilitativa, e a dimostrazioni pratiche e momenti formativi.

La partecipazione della Regione Marche alla tappa inaugurale testimonia l’impegno costante dell’amministrazione regionale nel promuovere la cultura della sicurezza, sostenendo percorsi di formazione, informazione e prevenzione diffusi su tutto il territorio.