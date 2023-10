Per la Smartsystem Fano è già tempo del turno infrasettimanale

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – La Smartsystem Fano che mercoledì 1 novembre (ore 18) ospita il Plus Volley Sabaudia che, in questo inizio di stagione, ha già disputato tre tie break (1 vinto e 2 persi) e appare compagine difficile da affrontare e poco propensa a mollare.

I laziali sono guidati da Leondino Giombini che, per tanti anni, ha allenato nelle Marche e sono esperti della categoria, anche se in queste prime gare di campionato hanno mostrato molti alti e bassi: “Contro Sabaudia sarà un’altra partita tosta – afferma Nicola Mazzon – come lo saranno tutte le partite del campionato. Anche loro hanno vinto 3-2 a Bari quindi sarà importante per noi commettere meno errori e limitare i momenti di calo di prestazione durante la partita. Giocando in casa sappiamo che possiamo contare sulla spinta del nostro pubblico che sono sicuro ci darà un po’ di carica in più”.

Una Smartsystem che deve ancora trovare una certa continuità di gioco: “A Bari non è stata una partita facile – continua il palleggiatore virtussino – dopo aver perso il primo set abbiamo reagito bene vincendo i successivi due ma nel quarto set abbiamo commesso troppi errori e non siamo riusciti a chiudere subito la partita. Nonostante questo portiamo a casa due punti importanti per la classifica”.

Nelle fila sabaudiane i virtussini dovranno porre attenzione alla potenzialità offensiva del nigeriano con passaporto sportivo italiano Samuel Onwuelo, autentico mattatore in queste prime gare stagionali e al polacco Jakub Urbanowicz, ottima spalla. Una curiosità: Fano ritroverà il palleggiatore Stefano Schettino, che nell’anno della promozione in serie A3 dei fanesi, sfidò i virtussini dando vita a partite entusiasmanti. Titolare in cabina di regia sarà comunque il più giovane compagno di squadra Mario Catinelli.