Per la Virtus arrivano sfide che potrebbero regalare un sogno

Fano (PU) – Dopo una stagione straordinaria, culminata con l’incredibile primo posto finale, la Vigilar Fano si appresta a disputare le sfide che potrebbero regalare un sogno. Si comincia sabato (Palas Allende ore 20) con la finale di Supercoppa che vedrà di fronte i virtussini (primi in assoluto in regular season) e la corazzata Abba Pineto, recente vincitrice della Coppa Italia di serie A3.

I precedenti non arridono ai fanesi, sconfitti in campionato sia in terra marchigiana che in Abruzzo, ma essendo una gara secca tutto può succedere. Mister Maurizio Castellano, il timoniere dei virtussini, analizza la stagione e la fase finale di questo lungo campionato: “La finale di Supercoppa è il coronamento di un lungo e tortuoso percorso, durante il quale siamo riusciti a sopperire ai problemi che una stagione intensa come quella vissuta finora ci ha dato. Il bello comincia ora: per Fano è la prima volta, il trofeo è un affare tra noi e Pineto, formazione molto determinata e ottima contendente per la vetta del campionato. Sarà un bel banco di prova per noi per poi buttarci nella corsa verso la serie A2. Un plauso va comunque a coloro che hanno lavorato per raggiungere questo traguardo, a partire dalla società che ha sempre supportato il gruppo e questo è un risultato che premia il lavoro di tutti”. Il libero e capitano della Vigilar Fano Mattia Raffa parla di annata sorprendente: “Non ci aspettavamo un exploit del genere, sapevamo di avere allestito una buona squadra ma non addirittura di arrivare davanti a tutti. E’ stata decisamente una grande stagione, ora però viene il bello. A cominciare dalla finale di Supercoppa in cui ci impegneremo al massimo per portare a casa il trofeo, per di più davanti al nostro pubblico che nel corso dell’anno ci ha sempre sostenuto. Arriviamo a questo appuntamento dopo un finale vibrante e sofferto e sarà bello giocare una partita secca contro Pineto”.

