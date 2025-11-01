Pesaro, bidoni fatti esplodere e rifiuti sparsi per tutto il parco

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Questa mattina, ancora una volta, il Campus scolastico di Pesaro si è presentato in condizioni inaccettabili. “Bottiglie e rifiuti sparsi per tutto il parco, e un bidone addirittura fatto esplodere. È un gesto inaccettabile — dichiara il sindaco Andrea Biancani —. Far esplodere un bidone non è una ragazzata, è un atto irresponsabile e pericolosissimo. Se qualcuno fosse passato lì vicino, oggi, forse, parleremmo di una tragedia. Questa non è più una questione di decoro, ma di sicurezza e di rispetto per la città».

Il sindaco, a fronte degli ennesimi atti vandalici e incivili riscontrati al campus scolastico e che avvengono soprattutto in prossimità del weekend, ha deciso di non far intervenire Marche Multiservizi per la pulizia immediata dell’area (come accaduto in precedenza). «Ho dato indicazione di non far ripulire l’area vandalizzata — prosegue Biancani —. È giusto che chi vive e frequenta il Campus si prenda la responsabilità di rimediare. Chiederemo, attraverso gli uffici comunali, che siano gli studenti stessi a ripulire quanto accaduto. Non è educativo che ogni volta il Comune debba intervenire dopo episodi di inciviltà: serve una lezione diversa, fatta di consapevolezza e rispetto».

Il primo cittadino ha voluto anche precisare che l’iniziativa non nasce per colpevolizzare i giovani, ma per responsabilizzarli e valorizzarli. «Abbiamo piena fiducia negli studenti — sottolinea Biancani —. Per fortuna si tratta di una piccola minoranza, mentre la grande maggioranza dei ragazzi vive il Campus con rispetto e senso civico. Il nostro intento è coinvolgerli, renderli parte attiva del cambiamento, affinché siano loro stessi i custodi e i difensori di questa zona così importante per la città».

Infine, ha ribadito che l’Amministrazione continuerà a sostenere le iniziative positive del Campus, ma non chiuderà più un occhio davanti a comportamenti vandalici. «Pesaro è una città aperta, giovane, viva — conclude Biancani —, ma chi vive questi spazi deve farlo con senso civico. Non possiamo e non vogliamo tollerare simili episodi: serve responsabilità da parte di tutti».