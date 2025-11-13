Repas entra nel network CNA Pesaro Urbino

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro — Repas, società italiana leader nel settore dei buoni pasto e del welfare aziendale, entra ufficialmente nel network CNA Pesaro e Urbino con una nuova convenzione dedicata a imprese, artigiani e professionisti associati.

L’accordo consente agli associati CNA di usufruire di un servizio dedicato e di una presenza capillare sul territorio per l’utilizzo dei buoni pasto Repas, una soluzione versatile e 100% deducibile che garantisce vantaggi fiscali alle aziende e più potere d’acquisto ai lavoratori. “Abbiamo la possibilità di dare alle imprese associate CNA – afferma Chiara Cesarini, responsabile Sviluppo Marche Ali lavoro- Repas – uno strumento utile per premiare e motivare i propri collaboratori. E I buoni pasto Repas uniscono convenienza, semplicità d’uso e un impatto positivo sull’economia quotidiana di chi lavora”.

Con questa partnership, CNA Pesaro e Urbino arricchisce ulteriormente la propria offerta di servizi dedicati al mondo produttivo, promuovendo una cultura del welfare moderno, accessibile e vicino alle persone.

Fondata nel 1987 e parte del gruppo W Group, Repas è oggi un punto di riferimento nazionale per la fornitura di servizi di welfare e buoni pasto alla Pubblica Amministrazione e alle aziende private.

Con oltre 400.000 utilizzatori attivi, 4.300 aziende clienti e una rete di circa 250 Repas Point sul territorio nazionale, l’azienda si distingue per affidabilità, italianità e ascolto, offrendo supporto personalizzato attraverso una rete di consulenti dedicati.