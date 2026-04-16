Rigenerazione dei centri storici, a Fano confronto con Regione Marche e Ordini professionali

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Fano (PU) – Saranno la Regione Marche e i principali Ordini e Collegi tecnici del territorio i protagonisti dell’evento “La città che torna a vivere, strategie, strumenti e visioni per rigenerare i centri storici”, in programma venerdì 17 aprile 2026 al TAG Hotel di Fano. Al centro della mattinata ci sarà il tema della rigenerazione urbana, affrontato dal punto di vista istituzionale, tecnico ed economico, in un confronto che metterà attorno allo stesso tavolo amministratori, professionisti ed esperti. A dare particolare rilievo all’iniziativa sarà la presenza di Enrico Rossi, Vicepresidente della Regione Marche con delega all’Urbanistica, insieme ad Alessia Boschini, dell’Ordine degli Architetti di Pesaro e Urbino, Andrea Balsamini, dell’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino, e Matteo Simoncelli, del Collegio Geometri di Pesaro e Urbino.

Il primo blocco, “La realtà | Dove siamo davvero?”, è dedicato alla condizione attuale dei centri storici e alle prospettive concrete di rilancio, con il contributo delle istituzioni e dei rappresentanti delle principali categorie tecniche del territorio. Il programma proseguirà con “La visione | La città possibile (non quella ideale)”, uno spazio pensato per allargare lo sguardo su modelli abitativi, trasformazioni urbane e scenari concreti di rinnovamento. In questa sezione interverrà Pasquale Piroso di Loft Canova, con una riflessione sulle nuove forme dell’abitare e sulle possibilità offerte da materiali e soluzioni innovative.

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La terza parte sarà dedicata a “Gli strumenti | Domani cosa facciamo?”, cioè al passaggio dalle idee ai casi concreti. Qui troveranno spazio i casi studio presentati da Valentina Giacomelli di MIC-HUB, con l’intervento “Lo spazio tra gli edifici | Dal concept al cantiere”, che porterà esempi come Piazzale Loreto a Milano e un nodo stradale a Ferrara. Seguiranno un focus tecnico di Lucio Corsaletti di Cromology Italia S.p.A. e un focus economia di Riccardo Pensini di Pensini Group, dedicato al tema della gestione economica dei lavori senza bonus.

A chiudere la giornata i temi emersi verranno restituiti in forma di confronto aperto “Le domande | Cosa portiamo a casa?”, spunti pratici e riflessioni utili per professionisti, amministratori e operatori del settore. La conduzione è affidata a Giorgio Tartaro, giornalista, autore e presentatore TV. L’appuntamento si propone come un momento di confronto qualificato su una delle questioni più attuali per città e territori: capire come restituire vitalità, funzioni e prospettiva ai centri storici, partendo dalla realtà, passando per una visione possibile e arrivando a strumenti concreti e indicazioni utili per il lavoro di domani.

L’evento prevede crediti formativi. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili sul sito www.confediliziapesarourbino.it