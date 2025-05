Riparte la stagione di beach volley a Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Con la stagione estiva alle porte, ripartono anche gli appuntamenti e le competizioni sportive sparse su tutto il lungomare fanese. Alla base dell’organizzazione del primo torneo della stagione di Beach Volley un duo tutto fanese composto da Matteo Porfiri e Nicol Barattini, rispettivamente Presidente e consigliere della ASD BVA Beach Volley Addiction, affiliata ad ASI Comitato Regionale Marche.

Un week-end veramente emozionante ha accompagnato la spiaggia del “Cala Bianca” di Baia Metauro in quello che è stato il torneo ufficiale di apertura, primo di una lunga serie di eventi che l’ASD BVA andrà ad organizzare da qui fino alla fine della bella stagione: 24 le coppie iscritte, equamente divise tra femmine e maschi nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio, si sono contese il titolo di conquistatori della competizione che da inizio alle attività outdoor del beach. A trionfare nella competizione femminile, girone GOLD, la coppia Brescini-Pagnoni, seguita dalle coppie Lunghi-Lunghi e Solazzi-Rossi, mentre per il girone SILVER si sono piazzate sul podio le coppie Serrano-Lucertini seguite dalle coppie Mallucci-Gaudenzi e Gargamelli-Teodori.

Nei gironi maschili la competizione GOLD è stata vinta dalla coppia Valentini-Palazzi seguita dal duo Paoloni-Gresta con Rupelli-Spadoni a chiudere il podio. Nel girone SILVER la vittoria è andata alla coppia Nicusanti-Druda e il podio è stato completato dalle coppie Paoloni-Rossi e Tomassoni-Collesi.

“Siamo rimasti veramente soddisfatti” ammette il Presidente Porfiri “dell’enorme partecipazione a questa prima competizione. E’ la prima volta anche per la nostra realtà nell’impianto sportivo del Cala Bianca a cui va un sentito e sincero ringraziamento per l’ospitalità. Una citazione doverosa di merito sportivo anche a Jagdish “Gago” Mei per aver coinvolto tantissime persone in questo primo evento”.

BVA, storica organizzatrice dei tornei di beach nelle spiagge che si affacciano sul lido fanese, da quest’anno vuole mettersi ancora più in gioco e partire con tantissime attività anche nella spiaggia in località Baia Metauro.

“E’ una sfida” ammette Nicol Barattini “quella di avere più sedi operative, così come quella di iniziare ad organizzare attività anche in altri punti del litorale. Il primo obiettivo, legato al torneo del week-end appena trascorso, è stato realizzato ed ora dobbiamo sicuramente consolidare questo risultato iniziale ed andare avanti grazie all’organizzazione delle varie attività sportive e soprattutto grazie al supporto di partner e sponsor che condividono con noi il percorso sportivo”.

Adesso una settimana di pausa e poi sarà di nuovo “bandiera verde” che darà il via alla nuova competizione, con il torneo 2×2 Misto presso i campi dei Bagni Cafè Arzilla insieme con Nuova Beach House e Sportland.