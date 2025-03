Sanità, Minardi sollecita una seconda ambulanza a Fano con medico a bordo nelle ore notturne

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – “Non è ammissibile che in un territorio come quello di Fano e dei comuni limitrofi, che arriva a contare circa 100 mila abitanti, il servizio della Postazione Territoriale dell’Emergenza Sanitaria in orario notturno sia servito da una sola ambulanza. E tanto meno lo può essere durante la stagione estiva, quando con l’arrivo di turisti e visitatori la popolazione locale si raddoppia. È assolutamente necessario che la Regione Marche attivi quanto prima una seconda ambulanza con medico a bordo nell’orario dalle ore 20 alle ore 8. Non intervenire significa giocare con la vita delle persone e andare incontro a gravi tragedie, come purtroppo è accaduto recentemente con il drammatico decesso di un esercente a cui non è stato possibile prestare adeguato soccorso perché l’ambulanza era già impegnata. Spero che si capisca che questa non è una polemica fine a sé stessa, ma una reale esigenza molto sentita dai cittadini. D’altra parte, non è un caso che lo stesso consiglio comunale di Fano abbia approvato all’unanimità una mozione volta proprio a chiedere l’attivazione sulle 24 ore di una seconda ambulanza infermieristica”.

A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Renato Claudio Minardi, il quale ha depositato un’interrogazione per sollecitare la giunta Acquaroli ad attivare da subito nel territorio fanese una seconda ambulanza con medico a bordo nelle ore notturne. Minardi chiede pure che venga resa operativa la piazzola per elisoccorso all’interno dell’aeroporto cittadino che nella scorsa legislatura si impegnò per farla attrezzare per il volo notturno con fondi regionali.

“Non si comprende per quale motivo – afferma Minardi – la Regione Marche non si attivi nei confronti dell’Enac al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie. Nelle situazioni di emergenza, quando ogni minuto è cruciale per salvare le vite, avere l’opportunità di fruire dell’elisoccorso potrebbe risultare determinante. Se è necessario intervenire per superare ostacoli di natura burocratica, lo si faccia in fretta”.