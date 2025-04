Seminario in Prefettura nell’ambito del progetto FAMI “ACCORDI”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Si è svolto questa mattina, martedì 8 aprile, presso il Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino, il seminario “Percorsi ed opportunità per l’inclusione lavorativa e formativa per cittadini di Paesi Terzi nella Regione Marche”, promosso nell’ambito del progetto FAMI “ACCORDI – Accoglienza di qualità a favore dei cittadini di Paesi Terzi nella provincia di Pesaro e Urbino”, che vede la Prefettura nel ruolo di capofila, in partenariato con “L’Africa Chiama” e Iscos Marche.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto focalizzato sulle opportunità di inserimento lavorativo e formativo dei cittadini stranieri e si inserisce nella più ampia attività promossa dal progetto “ACCORDI”, che comprende anche il lavoro portato avanti all’interno dei tre Tavoli tematici dedicati – Salute, Inclusione Sociale e Lavoro. La presenza del Centro per l’Impiego, dei partner di progetto e delle numerose associazioni attive sul territorio ha confermato quanto sia fondamentale la sinergia tra istituzioni, terzo settore e mondo produttivo per costruire percorsi di integrazione concreti, sicuri ed efficaci.

In apertura del seminario, il Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, ha dichiarato «Questi momenti di confronto sono essenziali per rafforzare il dialogo tra istituzioni e territorio e dare forma a politiche di inclusione realmente efficaci. Un aspetto centrale su cui la Prefettura sta concentrando i propri sforzi è anche quello della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per quei lavoratori che, non avendo piena padronanza della lingua italiana, rischiano di non comprendere appieno i pericoli connessi alle mansioni svolte. Garantire una formazione chiara, accessibile e mirata sui rischi e sulle misure di prevenzione significa tutelare la dignità e la salute di ogni persona».

La seconda parte del seminario è stata dedicata al confronto con gli enti di formazione, grazie agli interventi di Formaconf, IAL Marche e Anolf Marche, e si è conclusa con la presentazione di testimonianze dirette di integrazione socio-lavorativa di successo, che hanno contribuito a dare concretezza ai percorsi discussi nel corso della mattinata.