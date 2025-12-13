Turismo, promozione, eventi: Confcommercio Marche Nord e Unpli provinciale ancora insieme

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Rinnovato per i prossimi tre anni l’accordo di collaborazione tra Confcommercio Marche Nord e UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) Comitato Provinciale di Pesaro e Urbino. Turismo, promozione, eventi: questo e tanto altro al centro della importante collaborazione che è stata presentata presso la sede dell’associazione di categoria.

“Siamo molto contenti – ha spiegato il direttore Agnese Trufelli – di rinnovare la proficua collaborazione con l’Unpli provinciale, con cui condividiamo tanti temi ed obiettivi. Confcommercio e Pro loco ritengono molto importante creare sinergie per favorire la destagionalizzazione del turismo, la valorizzazione dei borghi, la promozione dei prodotti di eccellenza e il rafforzamento del sistema dell’accoglienza locale. E’ strategica una collaborazione strutturata tra il sistema delle Pro Loco e le imprese della ristorazione e dell’ospitalità, per promuovere un modello di turismo esperienziale e sostenibile”.

Il presidente Unpli Pesaro Urbino Matteo Martinelli, accompagnato dal vice Stefania Sperindio, è entrato nel dettaglio dell’accordo: “E’ finalizzato a promuovere i prodotti enogastronomici di eccellenza del territorio attraverso eventi, campagne di comunicazione e iniziative congiunte; favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica, mediante attività coordinate di promozione nei periodi di minore afflusso; valorizzare i borghi, le tradizioni e il patrimonio culturale locale; rafforzare la sinergia tra le Pro Loco e le imprese della ristorazione e dell’accoglienza, per creare esperienze autentiche rivolte a cittadini e visitatori”.

Confcommercio Marche Nord e Unpli Pesaro Urbino collaboreranno nella progettazione di eventi, festival e rassegne tematiche; nella creazione di pacchetti turistici integrati; in azioni di comunicazione e promozione coordinata; nella formazione e aggiornamento per operatori delle Pro Loco e del settore turistico-ricettivo; nella partecipazione a bandi e progetti regionali, nazionali o europei per la promozione del territorio.

Sarà istituito un tavolo tecnico di coordinamento, composto da rappresentanti di entrambe le parti, con il compito di pianificare le iniziative e monitorarne i risultati.