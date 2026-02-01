Urbania, inaugurato il nuovo bus finanziato dalla Regione Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Urbania (PU) – “Investiti oltre 1,3 milioni di euro per scuolabus, autobus, mezzi per la polizia locale, mezzi tecnici per le manutenzioni. Risposte concrete ad esigenze concrete. Interventi puntuali per risolvere problemi fortemente sentiti dalle nostre comunità. Siamo al fianco dei Comuni per garantire servizi di qualità ai cittadini”.

Queste le parole dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e ai Territori Interni Francesco Baldelli, oggi ad Urbania in occasione dell’inaugurazione del nuovo bus da 28 posti acquistato grazie al contributo di 90mila euro della Regione Marche, concesso a seguito della partecipazione al bando per l’acquisto di mezzi di trasporto da parte dei comuni dei territori interni.

Pubblicità

“Ci occupiamo di grandi infrastrutture, ma anche interventi finalizzati a risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani nelle nostre città e nei centri dell’entroterra. Non lasciamo indietro nessuno, questa la nostra strategia per lo sviluppo complessivo delle Marche attraverso le infrastrutture ed i trasporti. Ad Urbania presentiamo un nuovo mezzo nella nuova Piazza San Cristoforo, inaugurata poche settimane fa grazie, anche questa volta, ad un investimento dell’Assessorato alle Infrastrutture e ai Territori Interni della Regione Marche. Due esempi concreti della politica di sostegno della Giunta Acquaroli a tutti i Comuni marchigiani. Senza distinzione, dalla costa ai territori interni, tra grandi e piccoli centri”.

Questi i comuni che hanno vinto il bando sulla mobilità indetto dalla regione Marche comunicati dell’assessore Baldelli oggi ad Urbania: Montecalvo in Foglia, Montedinove, Rotella, Massignano, Lunano, San Ginesio, Frontone, Valfornace, Cessapalombo, Fiastra, Sassoferrato, Monte Vidon Corrado, Isola del Piano, Sefro, Montegiorgio, Apecchio, Urbania, Smerillo, Montefiore dell’Aso e Falerone.