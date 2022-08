Vaiolo delle scimmie, anche nelle Marche al via le vaccinazioni

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Nelle Marche inizieranno, nei prossimi giorni, le somministrazioni del vaccino contro il vaiolo delle scimmie. La vaccinazione avverrà su base volontaria ed è consigliata ai soggetti più a rischio di contagio, che avviene, prevalente, per via sessuale. Le prime 160 fiale saranno, a breve, ritirate presso il deposito nazionale. Considerata l’attuale situazione epidemiologica (nelle Marche, a oggi, sono stati accertati 6 casi, compreso quello odierno, notificato alla Regione nel pomeriggio, relativo a un 31enne del Senigalliese, già guarito domiciliarmene e mai ricoverato), tenuto conto della modalità di contagio (prevalentemente sessuale) e della velocità di diffusione, dell’efficacia delle misure “non farmacologiche” e della limitata disponibilità di dosi, il ministero della Salute ha individuato le prime due categorie “ad alto rischio” alle quali potrà essere offerta la vaccinazione: personale di laboratorio con possibile esposizione diretta al virus e persone delle categorie di rischio indicate nella circolare del ministero della Salute n. 35365 del 5 agosto scorso.

Come specificato nella Circolare ministeriale del 23 agosto scorso, è prevista la somministrazione di due dosi di vaccino Jynneos (solo a persone maggiorenni) e tra la prima e la seconda dovrà intercorrere un intervallo di almeno 28 giorni. Per le persone vaccinate in precedenza contro il vaiolo sarà invece necessaria la somministrazione di una sola dose.

Per richiedere il vaccino o anche solo per avere informazioni, è possibile contattare gli ambulatori PrEP (Profilassi Pre-Esposizione)/HIV delle Unità Operative di Malattie infettive e i centri HIV. È infatti l’infettivologo la figura di riferimento per la valutazione dell’eventuale eleggibilità alla vaccinazione in base al livello di rischio identificato, come prevede la circolare del ministero della Salute. La strategia di offerta vaccinale a favore di ulteriori gruppi target – come indicato nella stessa nota – potrà essere successivamente aggiornata sulla base dell’andamento epidemiologico e della disponibilità di vaccino, al momento estremamente limitata.

Nelle Marche i riferimenti dei centri PrEP/HIV, dove gli interessati possono rivolgersi per manifestare la volontà di vaccinarsi o per informazioni, sono i seguenti:

Ente SSR Struttura Collocazione Recapito telefonico ASUR AV1 (PU) Ambulatorio counseling e prevenzione HIV UO Igiene e Sanità Pubblica Urbino 0722/301716 0722/301714 AOR Marche Nord Pesaro Ambulatorio MST/HIV UO Malattie Infettive (Stabilimento di Muraglia) 0721/365505 0721/364234 AOR Torrette Ancona Ambulatorio MST/HIV Clinica Malattie Infettive 071/5963498 AOR Torrette Ancona Ambulatorio PrEP/HIV Immunologia clinica 071/5964093 ASUR AV3 (MC) Ambulatorio Malattie Infettive Ospedale Macerata 0733/2572429 ASUR AV4 (FM) Ambulatorio Malattie Infettive Ospedale Fermo 0734/6252319 ASUR AV5 (AP) Ambulatorio Malattie Infettive Ospedale Ascoli Piceno 0736/358242 0736/358617

Per i richiedenti che rientrano nei criteri ministeriali, i centri provvederanno a vaccinare direttamente, oppure segnaleranno i riferimenti ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competenti, che contatteranno le persone per la somministrazione del vaccino presso i centri vaccinali.