Week-end Gastronomici al via: il tour d’autunno di Confcommercio

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Pesaro – Quando l’estate volge al termine, è tempo dei Week end Gastronomici d’Autunno. Dopo il viaggio primaverile, si parte per un altro tour affascinante tra borghi suggestivi, ristoranti e piatti tipici. Con l’edizione autunnale, si chiude il 43esimo anno dei Week end Gastronomici, una delle manifestazioni più longeve e di successo della intera regione Marche, promossa e curata come sempre da Confcommercio Marche Nord insieme a FIPE – Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino.

Dal 20 settembre all’8 dicembre, in 39 ristoranti di 26 località della provincia di Pesaro Urbino e del Montefeltro, una immersione tra sapori, tradizioni e luoghi incantevoli, che permetterà di gustare menù di qualità a prezzi promozionali, e scoprire le tante meraviglie del territorio.

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I Week end Gastronomici da oltre quattro decenni valorizzano e promuovono ristorazione e borghi, attirando un numero sempre crescente di gastronauti. Il rapporto tra qualità e prezzo la formula vincente.

Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro, il sottotitolo. Un territorio da scoprire accompagnati dal libretto-guida che, oltre a tutte le informazioni sui ristoranti e ai menù, riporta utilissimi suggerimenti su monumenti, chiese, paesaggi da ammirare. Un invito a conoscere la provincia di Pesaro e Urbino dal punto di vista del territorio e della cucina. Particolare risalto ai 29 Comuni che aderiscono al progetto di promozione e valorizzazione turistica di Confcommercio “Itinerario della Bellezza”.

“Con quella autunnale – ha sottolineato il presidente Angelo Serra – si chiude l’ennesima edizione dei Week end Gastronomici. Una sfida, quella di promuovere e valorizzare la cucina, i piatti ed i ristoranti, e al contempo il nostro bellissimo entroterra, che possiamo affermare di aver vinto. I quarantatrè anni di questa manifestazione, ne certificano la bontà, la validità della formula e la capacità di innovarsi. Un sentito ringraziamento va ai nostri partner che ci hanno accompagnato e ci accompagnano in questa entusiasmante avventura”.

“Il Rapporto Ristorazione 2026 della Fipe – ha spiegato il direttore Agnese Trufelli – evidenzia come il settore in Italia continui a rappresentare un pilastro dell’economia nazionale, pur trovandosi in una fase di trasformazione. Nel 2025 si contano oltre 324.000 imprese attive, ma capaci di generare una domanda vicina ai 100 miliardi di euro, in crescita del 3,7%. Non solo, la ristorazione rappresenta una componente essenziale dell’offerta turistica italiana. E legare i piaceri della tavola a occasioni di conoscenza di bellissimi luoghi è l’obiettivo da sempre dei nostri Week end Gastronomici. Una iniziativa di grande successo, capace di destagionalizzare l’offerta turistica e generare economica”.

Ha continuato il presidente di Fipe Marche Nord Mario Di Remigio: “Questa iniziativa ha il grande merito di far conoscere l’entroterra attraverso la ristorazione. Vengono proposti menù molto interessanti a prezzi promozionali che valorizzano le eccellenze enogastronomiche del territorio. In alcuni borghi il ristorante è rimasto l’unico presidio sociale ed economico e per questo ha un ruolo fondamentale. Per questi motivi, il nostro settore merita un sostegno concreto a tutti i livelli”.

I Week end Gastronomici sono realizzati grazie al sostegno della Camera di Commercio delle Marche, agli Enti Bilaterali Provinciali del Commercio e del Turismo, a RivieraBanca e al Gruppo Hera.

“I Week End Gastronomici e l’Itinerario della Bellezza – ha evidenziato il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari – rappresentano un vero patrimonio del nostro territorio. RivieraBanca è particolarmente orgogliosa di sostenere questa iniziativa perché incarna perfettamente i valori e la visione che guidano la sua azione sul territorio: crea movimento economico, valorizza le imprese, promuove i borghi e contribuisce a rafforzare l’identità di un’area vasta che dalla costa raggiunge l’entroterra e il Montefeltro. Per una banca del territorio come la nostra, che opera quotidianamente accanto alle imprese del turismo, della ristorazione e dell’accoglienza, questo è un aspetto fondamentale, perché questi settori rappresentano asset strategici per la crescita economica delle nostre comunità e per la competitività del territorio. RivieraBanca continuerà ad essere vicino a Confcommercio Marche Nord, perché crede nel confronto costante con gli operatori, nella costruzione di reti e nella capacità di favorire nuove opportunità per chi investe nel turismo e nell’accoglienza”.

“Con convinzione – ha proseguito il vicepresidente provinciale dell’Ente Bilaterale del Turismo Fabrizio Bontà – continuiamo a sostenere questo progetto. Crediamo tanto in questa manifestazione. Il turismo è un asset fondamentale e destagionalizzare è sempre più importante”.

Per il Comune di Pesaro è intervenuto l’assessore Mattia Galeazzi: “I Week-end Gastronomici sono una rassegna di grande valore perché capace di mettere in rete ben 26 località e al contempo di sostenere il settore della ristorazione. Si può pensare, magari dal prossimo anno, di ampliare il circuito, includendo anche i comuni della costa”.

Alla presentazione hanno partecipato la vicepresidente di Confcommercio Marche Nord Barbara Marcolini, il presidente provinciale di Federalberghi Paolo Costantini, Caterina Campolucci e Domenico Montillo dell’Ente Bilaterale commercio e turismo, Gabriele Riciputi dell’Aido.

La guida con tutte le informazioni è scaricabile nel sito confcommerciomarchenord.it