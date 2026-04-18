Week end Gastronomici di Primavera, domenica un pieno di gusto e bellezza

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Pesaro – Un’altra domenica, quella in arrivo (19 aprile), in compagnia dei Week-end Gastronomici, per un pieno di gusto e bellezza. Con l’edizione primaverile, si apre il 43esimo anno dei Week end Gastronomici, una delle manifestazioni più longeve e di successo della intera regione Marche, promossa e curata come sempre da Confcommercio Marche Nord insieme a FIPE – Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino.

Ad attendere i gastronauti: Casa Oliva a Colli al Metauro, (349.6229009)), Il Prezzemolo a Pietracuta di San Leo (347.8362674), Nenè a Urbino (0722.2996), Osteria trattoria Del Borgo a Pergola (338.4345460) e Piccolo Mondo a Mombaroccio (392.4954696). L’appuntamento è a pranzo.

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L’occasione per assaporare menù di qualità a prezzi promozionali e scoprire due borghi incantevoli. E’ questa la formula vincente dei Week end Gastronomici, in programma fino al 7 giugno, in 37 ristoranti di 25 località della provincia di Pesaro Urbino e del Montefeltro. I Week end Gastronomici da oltre quattro decenni valorizzano e promuovono ristorazione e borghi, attirando un numero sempre crescente di gastronauti. Il rapporto tra qualità e prezzo la formula vincente.

Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro, il sottotitolo.

Un territorio da scoprire accompagnati dal libretto-guida che, oltre a tutte le informazioni sui ristoranti e ai menù, riporta utilissimi suggerimenti su monumenti, chiese, paesaggi da ammirare. Un invito a conoscere la provincia di Pesaro e Urbino dal punto di vista del territorio e della cucina. Particolare risalto ai 31 Comuni che aderiscono al progetto di promozione e valorizzazione turistica di Confcommercio “Itinerario della Bellezza”.

I Week end Gastronomici sono realizzati grazie al sostegno della Camera di Commercio delle Marche, agli Enti Bilaterali Provinciali del Commercio e del Turismo e a RivieraBanca.

La guida con tutte le informazioni è scaricabile e consultabile nel sito confcommerciomarchenord.it