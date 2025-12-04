Winter Camp 2025: due giorni di formazione per portieri e giocatori di Calcio a 5

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro — Ritorna la terza edizione del Winter Camp, l’evento dedicato alla formazione sportiva di portieri e giocatori di movimento, aperto a partecipanti da 9 anni in su. L’iniziativa, organizzata da ASD PDG in collaborazione con ASI Comitato Regionale Marche, si svolgerà lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2025 all’interno del Pala MegaBox di Pesaro, una delle strutture più moderne e attrezzate del territorio, scelta per garantire un’esperienza tecnica e organizzativa di alto livello. Il Winter Camp proporrà due intense giornate di allenamento e crescita personale, guidate da uno staff altamente qualificato composto da istruttori professionisti, un preparatore dei portieri, un maestro di tecnica individuale e uno psicologo dello sport che affiancherà gli atleti con momenti dedicati alla gestione emotiva e mentale. Il programma è stato studiato per offrire un percorso completo e coinvolgente a portieri e giocatori, con esercitazioni mirate, approfondimenti specifici, sviluppo delle abilità individuali e occasioni di confronto diretto con i professionisti presenti.

Le sessioni di allenamento si terranno lunedì 5 gennaio dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, mentre martedì 6 gennaio l’attività proseguirà dalle 9:30 alle 12:30. L’organizzazione delle fasce orarie è stata pensata per garantire ritmi efficaci, tempi adeguati di recupero e continuità formativa. La partecipazione al Winter Camp prevede una quota di 45 euro che comprende tutte le sessioni di allenamento, il supporto tecnico e psicologico, l’utilizzo delle attrezzature e la copertura assicurativa a cura di ASI Comitato Regionale Marche. Un costo accessibile che riflette la volontà di offrire un’esperienza formativa di qualità aperta a tutti, indipendentemente dal livello di partenza.

Il Winter Camp si rivolge a portieri e giocatori appartenenti a categorie giovanili, amatoriali o adulte, dai nati nel 2016 fino agli over senza limiti di età. Un’iniziativa inclusiva che unisce crescita tecnica, divertimento e valori educativi, offrendo a ciascun atleta la possibilità di migliorare le proprie competenze in un contesto accogliente e motivante.

Il Pala MegaBox, con i suoi ampi spazi e le sue dotazioni professionali, rappresenta la location ideale per ospitare un evento di questo tipo, assicurando qualità, sicurezza e un ambiente perfettamente idoneo alle attività previste.

Le iscrizioni sono aperte e disponibili online tramite il link ufficiale:

https://lacasadelportiere.com/winter-camp-pesaro