A Mondolfo serata tra l’arte di Camillo Paciero e il Castello Martiniano

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Mondolfo (PU) – Un mercoledì sera all’insegna della grande arte e della storia in uno dei Borghi più Belli d’Italia. Il prossimo 22 luglio, il cartellone estivo delle classiche “Passeggiate al Castello” di Mondolfo si arricchirà di un’anteprima di assoluto rilievo: la “Serata d’arte con Camillo Paciero”, un appuntamento culturale aperto a tutti e completamente gratuito. L’evento prenderà il via alle ore 21 presso il Complesso Monumentale di Sant’Agostino ai Musei civici. A guidare residenti, turisti e appassionati alla scoperta della mostra sarà la storica dell’arte Roberta Francolini, curatrice del progetto culturale “Camillo Paciero a Mondolfo. Fra allievi, copisti, epigoni di Federico Barocci in una Terra del Ducato d’Urbino”.

Il progetto, promosso dalla Pinacoteca Diocesana di Senigallia con l’Archeoclub d’Italia come partner culturale, gode di patrocini prestigiosi – tra cui il Pontificio Dicastero della Cultura e Educazione, il Comune di Mondolfo. la Deputazione di Storia Patria per le Marche – si avvale della fondamentale collaborazione della Parrocchia locale.

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Al centro della visita guidata ci sarà la pala d’altare di Camillo Paciero (Urbino ? – Mondolfo 1593), artista di chiara impronta baroccesca che proprio a Mondolfo scelse di stabilire la sua bottega all’interno di una delle torri del castello. L’opera, recentemente restaurata, viene eccezionalmente esposta insieme ad altre tele che testimoniano la straordinaria fortuna e l’influenza culturale di Federico Barocci (1533–1612), maestro indiscusso della pittura della Controriforma, nella terra del Ducato.

Subito dopo l’approfondimento artistico, la serata proseguirà all’aperto con la “Passeggiata al Castello”. Accompagnati dai volontari dell’Archeoclub, i visitatori potranno esplorare l’abitato antico racchiuso dalla duplice cortina muraria quattrocentesca, capolavoro di ingegneria militare legato all’architetto rinascimentale Francesco di Giorgio Martini.

INFORMAZIONI UTILI PER IL PUBBLICO:

Orario e Ritrovo: Ore 21 presso i Musei Civici di Mondolfo (Complesso Monumentale di Sant’Agostino).

Ore 21 presso i Musei Civici di Mondolfo (Complesso Monumentale di Sant’Agostino). Ingresso: Gratuito, non è necessaria la prenotazione per la visita e la passeggiata.

Gratuito, è necessaria la prenotazione per la visita e la passeggiata. Collegamenti dal mare: Per chi proviene dal litorale è disponibile un servizio di bus navetta gratuito con partenza da Marotta messo a disposizione dal Comune. Per la navetta la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata come da sito del Comune (comune.mondolfo.pu.it) o contattando Villa Valentina – Casa del Turismo al numero 0721.960665.