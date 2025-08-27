A Pergola Blooming Festival, tra arti numeriche e culture digitali

0 Condividi Facebook Twitter

Pergola (PU) – Per il nono anno consecutivo la città dei Bronzi Dorati ospita Blooming, il festival dedicato alla promozione delle espressioni artistiche di ricerca nel campo della cultura digitale, della musica e delle arti elettroniche. Venerdì 29 e sabato 30 agosto artisti e studi creativi internazionali saranno assoluti protagonisti con installazioni, videoproiezioni e performance all’interno di location uniche e rare nel centro storico di Pergola, uno dei Borghi più Belli d’Italia, in provincia di Pesaro Urbino, nel cuore delle Marche.

L’inizio in entrambe le giornate alle ore 17.30 con l’apertura delle varie location.

Spazi sacri, nascosti, sotterranei: chiese, giardini, cantine si animeranno tra proiezioni, immagini, suoni che proporranno una lettura diversa, immaginifica dei luoghi stimolando la meraviglia e la curiosità dei visitatori, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico ed architettonico della città.

Blooming, grazie al format che coniuga location suggestive e contenuti multimediali di grande impatto, si conferma una piattaforma unica nel panorama italiano degli eventi legati alle arti digitali. Saranno presenti alcuni dei più importanti e riconosciuti artisti internazionali del settore, alcuni dei quali già ospitati dal festival nelle edizioni precedenti; forte la presenza di artisti e collettivi multidisciplinari italiani, di diverse generazioni e diverse inclinazioni, con opere interattive, immersive e live coinvolgenti.

Ospiti di questa edizione saranno: Tundra (RU), Yasuhiro Chida (JP), Motorefisico (IT), Daniele Spanò (IT), WOA Studio (IT), Pascolo Abusivo (IT), Quasicristallo (IT), SoundTrek – progetto di Vincenzo Pedata e Tamar Hayduke. Tundra, collettivo russo di base in Francia, presenterà la sua celebre installazione ROW nel contesto della splendida chiesa di Sant’Orsola.

Il giapponese Yasuhiro Chida presenterà per la prima volta in Italia l’installazione luminosa Fresnel nella centralissima chiesa di Santa Maria di Piazza. L’installazione, di scala ambientale, rileggerà lo spazio della chiesa con un intervento che alterna luce e buio.

Motorefisico ha concepito l’installazione multimediale End of sight per la chiesa di San Marco, new entry tra le location del festival.

Tra le novità dell’edizione un grande intervento nello spazio pubblico, Choros, installazione audiovisiva realizzata dal collettivo multidisciplinare Pascolo abusivo che ridisegnerà i portici del Municipio grazie alla possibilità di interazione del pubblico. Il progetto si pone l’obiettivo di rappresentare un luogo di transito attraverso il quale lo spettatore verrà condotto alla dimensione che lo attende, nella quale il rito funge da soglia e determina lo spazio stesso.

Woa, studio milanese, presenterà l’installazione Origini in una suggestiva cantina mai utilizzata prima. Origini trae ispirazione dalle intricate e invisibili reti della vita vegetale, dai sistemi interconnessi delle radici, che fungono da perfetta metafora delle interrelazioni umane e del loro ruolo centrale nel favorire l’evoluzione culturale e artistica.

L’opera si propone di illuminare questi collegamenti nascosti, simboleggiando come le connessioni invisibili costituiscano il fondamento della crescita collettiva nella nostra società interconnessa. Durante il festival verrà presentato il progetto vincitore della call internazionale #bloomingyou, selezionato tra oltre 50 candidature pervenute da tutto il mondo. La giuria della call, è composta da Federica Patti con la direzione artistica del festival.

Nelle due giornate del festival si terranno quattro sessioni di SoundTrek, un format creato da Vincenzo Pedata e Tamar Hayduke per presentare tracce sonore di natura esplorativa e paesaggistica, che vanno ascoltate camminando. Il SoundTrek per Blooming 2025 è una composizione originale della durata di 20 minuti ispirata alla natura del percorso scelto, un’opera sonora concepita per indagare il rapporto tra ambiente e suono.

Il punto di incontro è Palazzo Bruschi in Piazza Garibaldi, dove verranno distribuiti i sistemi audio e ci sarà una breve introduzione al percorso, che comincerà al suono di una voce. Si attraverserà il passaggio a ridosso del fiume Cinisco sotto il paese, passando per le Tinte, dirigendosi poi verso Villa Ligi, punto di arrivo e di un breve ristoro.

Blooming Festival è un progetto di Palazzo Bruschi, con la direzione di Rita Camilucci. L’associazione di promozione sociale ha come scopi principali organizzare eventi culturali e favorire gli scambi che sono più che mai necessari tra idee e le opere, artisti, professionisti e pubblico. La direzione artistica del festival è a cura di Quiet Ensemble, uno dei più importanti studi creativi multimediali italiani.

Il festival si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, Camera di Commercio Marche; con il sostegno e il patrocinio di Regione Marche e Comune di Pergola, il sostegno di Confcommercio Marche Nord. Biglietti disponibili su liveticket.it/blooming e presso la Libreria Guidarelli di Pergola.

Sponsor: Bcc Pergola Corinaldo, Santelli casa, Unipol

Partner: Rebel House, Proloco Pergola, Officina Giovani, Umanesimo Artificiale, Eidos Consulting

Partner tecnici: Oltremondo Birrificio Contadino, Terracruda, Villa Ligi, Visner di Pergola

