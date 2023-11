Al via a Vallefoglia i lavori per “Interconnessione Valliva, Ciclovia Turistica del Foglia”

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco del Comune di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli e gli Assessori alla Mobilità Pedonale e Ciclabile Arch. Stefano Gattoni, ai Lavori Pubblici Angelo Ghiselli e all’ambiente Dott. Mirco Calzolari, comunicano che sono in corso di svolgimento i lavori di costruzione da parte della Regione Marche dell’intervento denominato “Interconnessione Valliva, Ciclovia Turistica del Foglia”.

Il progetto, ricorda il Sindaco, già approvato dalla precedente Amministrazione Regionale, fa parte dell’accordo di programma stipulato in data 25 ottobre 2022 tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino ed i Comuni di Vallefoglia, Tavullia e Montecalvo coinvolti dai lavori di costruzione della ciclopedonale.

Il territorio interessato dall’intervento, fa notare il Sindaco, nel nostro Comune ha una lunghezza di circa 5 km che si snoda lungo il percorso dell’asta fluviale del fiume Foglia nel tratto che va dal confine con il Comune di Montelabbate a quello di Tavullia e ci permetterà di ampliare ulteriormente gli oltre 20 km di piste ciclopedonali già presenti nel nostro territorio e nel contempo ci consentirà anche di collegarci con quelli dei Comuni limitrofi per unire così l’entroterra e la costa.

Il progetto, in base all’accordo siglato tra gli Enti sottoscrittori, aggiunge ancora il Sindaco, è teso a favorire, da un lato la mobilità sostenibile, in particolare la mobilità “lenta” e dall’altro lo sviluppo turistico ambientale nelle aree interessate come elemento fondamentale per lo sviluppo delle economie locali. La realizzazione delle ciclovie e delle piste ciclabili riveste inoltre un’importante azione di riduzione della congestione dei centri urbani dovuta al traffico di auto, motocicli e mezzi privati, con conseguente produzione di polveri sottili gravemente inquinanti per l’ambiente e particolarmente nocive per la salute. L’esecuzione dell’opera, oltre che a tutelare la salute e il benessere dei cittadini, aumenterà poi la sicurezza di pedoni e ciclisti che oggi nel tratto interessato dai nuovi lavori possono utilizzare esclusivamente le strade esistenti percorse dal traffico intenso e pesante.

L’intervento, fa rilevare il Sindaco, connetterà poi i sistemi ciclopedonali dei Comuni di Vallefoglia, di Tavullia e di Montecalvo creando un collegamento fra le zone urbanizzate dei predetti Comuni e farà parte della rete ciclabile regionale che si dirama lungo le maggiori vallate fluviali regionali.

Con l’occasione, conclude il Sindaco, ringraziamo vivamente la Regione Marche per aver finanziato e realizzato questa importante opera pubblica.