Al via il Piano Urbanistico Generale di Colli al Metauro

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Colli al Metauro (PU) – Il Comune di Colli al Metauro annuncia l’avvio del percorso partecipativo e di pianificazione per la formazione del Nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Per inaugurare questo importante iter strategico, l’Amministrazione invita l’intera cittadinanza, i professionisti, le associazioni e tutti i portatori di interesse a partecipare al primo Forum Pubblico, che si terrà giovedì 25 giugno alle ore 21:00 presso l’ex Teatro di Montemaggiore al Metauro (Piazza Italia).

Il nuovo strumento urbanistico, che guiderà lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela del territorio comunale viene elaborato con il supporto scientifico e operativo dell’Area Urbanistica del Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica dell’Università Politecnica delle Marche. L’elaborazione del PUG rappresenta un’occasione unica per pianificare decisioni grandi e piccole sul futuro della nostra comunità, orientando le scelte strategiche verso principi guida e valori condivisi.

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L’incontro di giovedì sera sarà un fondamentale momento di avvio delle attività, volto a condividere con i cittadini le prime analisi conoscitive e le linee di riflessione iniziale sviluppate dall’Ufficio di Piano. Contestualmente, verrà illustrato l’insieme delle attività pubbliche, dei tavoli di confronto e dei laboratori partecipativi che animeranno il territorio nei prossimi mesi.

Afferma il Sindaco, Pietro Briganti: “Lo slogan “PUG IN COMUNE: partecipa, unisci, genera” esprime la volontà metodologica di applicare i principi della co-pianificazione; la pianificazione urbanistica non è infatti intesa come un mero adempimento tecnico, bensì come un percorso collettivo di progettazione in cui ogni cittadino può offrire il proprio contributo per migliorare la qualità della vita, la sostenibilità e i servizi della comunità”.

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti sul percorso del PUG consultando il sito istituzionale dell’ente all’indirizzo comune.collialmetauro.pu.it o inquadrando il codice QR presente sulla locandina ufficiale.

La cittadinanza e gli organi di informazione sono caldamente invitati a partecipare.