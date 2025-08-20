Alluvione ’22, con MMS lavori in corso per oltre 9 mln di euro

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Continua l’opera di ricostruzione del sistema infrastrutturale idrico e fognario dei territori colpiti dall’alluvione del 15 settembre 2022. Grazie ai finanziamenti della struttura commissariale sono partiti (o in procinto di partire) i cantieri di Marche Multiservizi per un valore di 9,2 milioni di euro a Cantiano, Frontone, Pergola e Serra Sant’Abbondio.

A Cantiano sono in corso lavori, per un importo di circa 2,5 milioni di euro, per realizzare una nuova rete fognaria con l’obiettivo di metterla al riparo da possibili danneggiamenti in caso di nuovi eventi alluvionali. L’intervento consentirà la ricostruzione del sistema fognario grazie alla realizzazione di 2 km di nuove condotte. Parte della rete verrà realizzata fuori dall’area esondabile mentre a protezione dei tratti restanti verranno installate delle gabbionate. Una soluzione strutturale per incrementare la resilienza della rete fognaria cantianese ed erogare un servizio più efficiente e sostenibile da un punto di vista ambientale.

Sono partiti i lavori anche negli altri Comuni colpiti dall’emergenza per un importo di oltre 6,6 milioni di euro per il ripristino del sistema idrico e fognario A Frontone, dopo che l’alluvione ha reso non più utilizzabile la sorgente di Campitelli, è stato avviato un intervento di perforazione di un nuovo pozzo in località Pleia. Contestualmente verranno eseguiti i lavori di adeguamento del serbatoio dove verrà portata l’acqua grazie alla realizzazione di una nuova condotta. Partiranno a Settembre i lavori di ricostruzione della rete fognaria con l’obiettivo, anche in questo caso, di spostare le fognature al di fuori dell’area esondabile per evitare possibili danneggiamenti provocati da eventuali eventi alluvionali intensi. A Pergola, dove attualmente erano stati realizzati allacci provvisori, sono state ripristinate in maniera definitiva le reti idriche e del gas in via Serralta mentre in località Cuppio si sta realizzando una nuova strada di accesso per la manutenzione della centrale idrica ed il ripristino della condotta adduttrice: si tratta di un intervento infrastrutturale fondamentale per garantire la continuità dell’approvvigionamento idrico dell’area. A Serra Sant’Abbondio in località Petrara l’intervento che si sta eseguendo prevede la sistemazione e la messa in sicurezza della sorgente Madonna del Grottone e il rifacimento delle condotte distrutte dall’alluvione. Nelle prossime settimane inoltre verranno avviati i lavori per la realizzazione del nuovo depuratore comunale al posto delle due vasche Imhoff danneggiate in maniera irreparabile dall’alluvione.

“L’alluvione del 2022 ha colpito molto pesantemente il nostro territorio ed in particolare i Comuni di Cantiano, Cagli, Pergola, Serra Sant’Abbondio e Frontone – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – Marche Multiservizi è stata vicina alle popolazioni colpite sia nella fase emergenziale per ripristinare velocemente i servizi (acqua, gas e smaltimento rifiuti) sia in quella immediatamente successiva per eseguire i lavori di somma urgenza nel minor tempo possibile e dare così un primo sollievo alle zone

colpite. Con questi ulteriori finanziamenti della struttura commissariale diamo risposte strutturali ai danni causati dall’alluvione al sistema fognario ed idrico di Cantiano e degli altri Comuni colpiti. In particolare, i lavori ci permetteranno di mettere in sicurezza l’attuale rete fognaria cantianese che sarà meno esposta ai rischi derivanti da un’alluvione. Interveniamo anche a Pergola, Frontone e Serra Sant’Abbondio (a Cagli MMS ha avviato nei mesi scorsi un altro cantiere da 6,8 mln di euro per la ricostruzione del sistema fognario) con importanti lavori che garantiranno il ripristino definitivo del sistema idrico e fognario. Grazie a queste opere forniamo servizi più efficienti ai cittadini e contribuiamo alla ripartenza dell’economia locale favorendo uno sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità: obiettivi che, come azienda del territorio, perseguiamo ogni giorno”.