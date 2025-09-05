Hospice pediatrico: via libera dalla giunta all’accordo di programma

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – La Giunta comunale ha dato il via libera, allo schema di accordo di programma con Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino e Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino per la realizzazione del nuovo Hospice pediatrico.

Con questo passaggio amministrativo si uniforma lo strumento urbanistico e si creano le condizioni necessarie affinché l’opera possa finalmente concretizzarsi. La nuova struttura sorgerà nell’area dell’ex Ospedaletto di via Tazzoli, grazie a un investimento complessivo di 7 milioni di euro, finanziati con fondi FESR Marche 2021-2027. Oltre alla demolizione e ricostruzione dell’edificio, con spazi moderni e funzionali pensati per l’accoglienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, l’accordo di programma prevede anche una serie di interventi di riqualificazione urbana che miglioreranno l’intero comparto cittadino. Tra questi la creazione di nuove aree verdi pubbliche e parcheggi, che restituiranno qualità e vivibilità a una zona centrale della città. Il progetto è stato sviluppato con grande attenzione all’inserimento architettonico e paesaggistico, così da integrare armoniosamente la struttura sanitaria nel tessuto urbano circostante.

L’iter amministrativo prevede ora il passaggio in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva dello schema. Sono già stati acquisiti i pareri necessari e svolta la conferenza dei servizi preliminare. La delibera sarà quindi pubblicata per 60 giorni: in assenza di osservazioni, con il decreto della Presidenza della Provincia sarà approvata la variante urbanistica, che tornerà successivamente in Consiglio Comunale.