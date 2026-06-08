Il Gran Ballo dell’Estate torna a Pesaro, nel Giardino di Santa Maria a Villa Vismara Currò

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Pesaro – Gonne a crinolina, frac e guanti bianchi: sabato 13 giugno alle ore 19:30, il Giardino di Santa Maria a Villa Vismara Currò ex Almerici di Pesaro (via santa Maria delle Fabbrecce 29) si trasforma per una sera in un salotto dell’Ottocento. La maître à danser Carla Favata guida i Gruppi Danza di WKO-ADA e Harmonia Suave in un programma di danze di Primo e Secondo Impero: il valzer, che nel XIX secolo spazzò via la rigidità delle danze di corte imponendo la coppia come protagonista del ballo, la polka boema arrivata a Parigi nel 1840 e diventata in pochi anni la febbre d’Europa, le quadriglie e le contraddanze con le loro figure collettive, gli inchini, il cambio di partner segnato sul carnet de bal. Il dress code è d’epoca, in alternativa abito da sera per le signore e abito scuro per gli uomini

La serata è promossa da WKO-ADA, la divisione danza della Wunderkammer Orchestra Ets nata dalla fusione con l’Associazione Danze Antiche, attiva dal 2003 nello studio e nella riproposizione del patrimonio coreutico italiano dal Trecento all’Ottocento. Il Gran Ballo è alla quarta edizione consecutiva a Villa Vismara Currò e gode del sostegno di Comune di Pesaro, Regione Marche, Sistemi Klein, Istituto Ottico Ciaroni e Il Giardino di Santa Maria.

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L’evento si inserisce nella programmazione estiva pesarese della WKO, dedicata ad un pubblico di ascoltatori curiosi, aperti e trasversali, a tutti coloro che desiderano attraversare i linguaggi d’arte senza confini, lasciandosi guidare dalla ricerca, dall’incontro e dalla scoperta. Prossimi appuntamenti dal 26 al 28 giugno con il Wunderkammer Music Festival nella Corte di Palazzo Mosca (Musei Civici): tre serate consecutive dedicate alla musica da camera. Il 26 giugno il pianista bolognese Ludovico Falqui Massidda propone un programma tra tardo Romanticismo e primo Novecento; il 27 è la volta di Elisa Maraventano, pianista lampedusana classe 2006, con musiche di Rossini, Beethoven, Schumann e Ravel; il 28 chiude lo Yūgen Quartet con il clarinettista Marco Messa, in un quintetto che attraversa Mozart, Schumann e Prokofiev. La programmazione si estende poi fino a dicembre, tra concerti, masterclass e conferenze in musica nei luoghi più suggestivi della città.

Biglietto Gran Ballo dell’Estate: intero 60 euro, ridotto 55 per i soci WKO; la cena a buffet è inclusa. Acquisto online su ticketnation.it, tramite bonifico o in villa il giorno dell’evento a partire dalle 18:30 (prenotazione consigliata).

à Info

www.wunderkammerorchestra.com

info@wunderkammerorchestra.com