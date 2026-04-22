Lavori pubblici a Vallefoglia: conclusi i lavori per la frana di Via Montali con nuova asfaltatura

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Vallefoglia (PU) – Il Sindaco della Città di Vallefoglia, Sen. Palmiro Ucchielli, insieme agli Assessori ai Lavori Pubblici, Angelo Ghiselli, e all’Ambiente, Dott. Mirco Calzolari, informano che proseguono su tutto il territorio comunale gli interventi promossi dall’Amministrazione Comunale anche in collaborazione con Marche Multiservizi. In particolare, per quanto riguarda la zona di Sant’Angelo in Lizzola, sono stati recentemente conclusi i lavori relativi alla frana di Via Montali, situata al confine tra i territori di Vallefoglia e Montelabbate. A seguito degli interventi di palificazione necessari per il contenimento dello smottamento, che aveva causato la chiusura della strada, la ditta incaricata ha provveduto al completo rifacimento dell’asfalto, riconsegnando così una carreggiata rinnovata e sicura per tutti i cittadini.

Sempre a Sant’Angelo in Lizzola è inoltre prevista la realizzazione di una nuova postazione per la ricarica di auto elettriche in Via Dante Alighieri, in prossimità dell’ingresso del ristorante Vecchia Fonte. La Giunta Comunale, nella seduta di lunedì scorso, ha infatti approvato il protocollo d’intesa con la società Thef Charging S.r.l., contribuendo così a rafforzare le politiche locali orientate alla sostenibilità e alla transizione ecologica.

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Per quanto riguarda Montecchio, proseguono i lavori di rifacimento degli asfalti eseguiti da Marche Multiservizi, che, dopo aver completato la sostituzione delle vecchie tubature con nuove infrastrutture, sta provvedendo al ripristino delle strade riportandole a condizioni ottimali. L’Amministrazione auspica che anche le altre aziende impegnate nei lavori per la posa della fibra ottica e delle reti elettriche adottino analoghi standard qualitativi al termine dei rispettivi interventi.