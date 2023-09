Partnership tra Letteraria 2023 e Biorepack

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Un gruppo di insegnanti delle Marche e dell’Emilia-Romagna, da ormai un decennio, organizza iniziative per promuovere libri e lettura nella convinzione che siano gli strumenti più adatti per comprendere e affrontare in modo critico la complessità del presente: questi docenti sono il cuore pulsante dell’associazione culturale Letteraria. Destinatari principali della loro azione: i giovani, senza i quali non può esserci rinnovamento culturale e sviluppo di soluzioni innovative per la risoluzione dei molti problemi della nostra società, a partire ovviamente dalla crisi ambientale.

Per questo, Biorepack, consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, ha deciso di essere al fianco dell’associazione, diventando sponsor della decima edizione del Premio Letteraria. Il concorso, che si svolgerà nel centro storico di Fano tra il 6 e l’8 ottobre prossimi, vedrà concorrere i 10 titoli selezionati da parte degli studenti delle scuole superiori del territorio, tra quelli candidati nei mesi scorsi. L’aspetto più significativo dell’iniziativa è che tutti i libri spediti a Letteraria da autori e case editrici nella fase di ricezione delle candidature rimarranno in dote alle biblioteche delle scuole aderenti all’iniziativa.

“Avere ragazzi informati, preparati, stimolati a sviluppare spirito critico e consapevoli del ruolo di ciascuno di noi nel migliorare la nostra società e il nostro mondo è indispensabile per costruire un futuro desiderabile. Cultura e consapevolezza dei nostri impatti ambientali vanno di pari passo” commenta il presidente di Biorepack, Marco Versari. “Il nostro consorzio lo sa bene perché organizziamo costantemente iniziative e attività con le scuole di ogni ordine e grado per trasformare bambini e ragazzi in ‘acceleratori di consapevolezza’. Attraverso di loro possiamo aiutare le famiglie italiane nella corretta raccolta dell’organico e dei materiali compostabili. Un’azione molto importante se vogliamo gestire adeguatamente questa componente così rilevante dei rifiuti domestici, riportandola alla terra sotto forma di compost. Stringere un legame con Letteraria, che da anni investe sulle nuove generazioni, è quindi stata per noi una scelta naturale oltre che doverosa”.

I rifiuti organici e gli imballaggi compostabili incidono tra il 30 e il 40% sul totale dei rifiuti prodotti nelle case italiane. La loro raccolta differenziata è un obbligo nel nostro Paese dal gennaio 2022. Grazie alle attività messe in atto da Biorepack, ultimo nato dei consorzi del sistema CONAI, già lo scorso anno l’Italia ha raggiunto e superato gli obiettivi di riciclo organico delle bioplastiche compostabili fissati per il 2030: 60,7% (46.600 tonnellate riciclate, a fronte di 76.800 immesse sul mercato). I Comuni convenzionati con il consorzio sono il 47% del totale e in essi risiede il 64% della popolazione nazionale.

Da quest’ultimo punto di vista, l’Emilia-Romagna rappresenta un’eccellenza perché è già convenzionato il 95% dei Comuni. Più indietro le Marche, dove le convenzioni coprono il 61% dei Comuni e il 63% della popolazione. All’appello manca ancora poco più di mezzo milione di abitanti distribuiti su 88 Comuni. Tra questi, c’è proprio Fano: “Confidiamo che la partnership con Letteraria sia l’occasione per includere anche questa città nella platea delle convenzioni con Biorepack e permetterle di accedere ai contributi garantiti ai soggetti convenzionati, a copertura dei costi di raccolta, trasporto e trattamento delle bioplastiche compostabili” ha aggiunto Versari. “I cittadini comprenderebbero meglio come la sana gestione dei rifiuti organici sia determinante per creare ricchezza collettiva e riportare fertilità nei terreni agricoli, riducendo al minimo i conferimenti in discarica o incenerimento”.

