Regione Marche e Inail a sostegno del lavoro per i disabili

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Ancona – È stato sottoscritto questa mattina il protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’INAIL – Direzione regionale Marche per la condivisione di obiettivi e la realizzazione di iniziative congiunte a sostegno del diritto al lavoro delle persone con disabilità derivante da infortunio o malattia professionale.

L’accordo è stato siglato, a Palazzo Raffaello, dall’assessore regionale al Lavoro Tiziano Consoli e dal direttore regionale INAIL Marche Piero Iacono. Il documento punta a consolidare la collaborazione tra i due enti per favorire il reinserimento e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, valorizzando gli strumenti del collocamento mirato previsti dalla Legge 68/1999.

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“Con la firma di questo protocollo con INAIL – commenta l’assessore Consoli – la Regione Marche conferma e rafforza il proprio impegno nel promuovere politiche attive del lavoro sempre più inclusive e attente alle esigenze delle persone più fragili. Insieme al direttore regionale Piero Iacono condividiamo un percorso di collaborazione istituzionale che mette al centro l’inserimento e il reinserimento lavorativo delle persone più vulnerabili, valorizzando una rete di interventi capace di offrire risposte concrete e personalizzate”.

“L’accordo – continua Consoli – rappresenta un passo concreto per garantire alle persone che hanno subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, nonché ai lavoratori inseriti tramite collocamento mirato, opportunità reali di inserimento e reinserimento occupazionale. Attraverso uno scambio strutturato di informazioni tra INAIL, Centri per l’impiego e Regione, e grazie all’attivazione di tavoli multidisciplinari che si riuniranno periodicamente per monitorare i singoli percorsi, sarà possibile costruire progetti personalizzati, capaci di coniugare sicurezza, formazione e continuità lavorativa. Il lavoro rappresenta infatti uno strumento fondamentale di autonomia, inclusione e dignità personale: condividere conoscenze, competenze e strumenti significa accompagnare le persone verso una piena partecipazione alla vita sociale e professionale. La Regione ha già destinato un milione di euro e pubblicato un bando dedicato al collocamento mirato; con questo protocollo rafforziamo ulteriormente tali interventi, promuovendo insieme a INAIL la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Firmare oggi questo accordo significa trasformare gli strumenti previsti dalla legge in opportunità concrete per chi ha più bisogno di entrare, restare e crescere nel mondo del lavoro”.

“Nel quadro degli interventi per il recupero funzionale della persona – dichiara il direttore Iacono – l’Istituto svolge un ruolo fondamentale di supporto e di accompagnamento della persona con disabilità da lavoro attraverso interventi mirati al mantenimento del proprio ruolo lavorativo, nonché all’acquisizione di livelli di consapevolezza e di competenze spendibili nel mondo del lavoro per coloro in cerca di una nuova occupazione. I lavoratori infortunati e affetti da malattia professionale vivono situazioni di difficoltà e di disagio sociale. L’Inail si fa promotore nella diffusione della cultura del diritto al lavoro e all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità in un’ottica di rete sinergica, in questo caso con la Regione Marche – Assessorato al Lavoro da sempre attento ai nostri temi, con l’obiettivo di restituire dignità alla persona disabile da lavoro”.

Attraverso il protocollo, Regione Marche e INAIL metteranno in rete competenze, informazioni e percorsi formativi, promuovendo azioni coordinate a favore dei lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali e delle imprese coinvolte nei processi di inserimento e reinserimento lavorativo.

Tra gli obiettivi condivisi figurano la diffusione delle opportunità offerte dal collocamento mirato, la promozione della cultura dell’inclusione e del diritto al lavoro, il rafforzamento delle politiche attive dedicate e il miglioramento della collaborazione tra i soggetti che operano nel sistema dei servizi per l’impiego e della tutela dei lavoratori.

Elemento centrale dell’intesa sarà l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente composto dai referenti delle due amministrazioni, con il compito di sviluppare momenti di confronto operativo, attività formative, progettualità condivise e iniziative di sensibilizzazione sui temi della disabilità da lavoro.

L’intesa si inserisce nel quadro delle attività svolte dalla Regione Marche attraverso i Centri per l’Impiego e le strutture competenti in materia di collocamento mirato, con l’obiettivo di rendere sempre più efficace il sistema di sostegno all’occupazione delle persone con disabilità e di favorire una maggiore integrazione tra le istituzioni coinvolte.