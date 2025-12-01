Sanità, nelle Marche più strutturali le prestazioni sanitarie domenicali

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – “È solamente un segno e non è assolutamente una soluzione risolutiva al problema delle liste di attesa: ma ci tengo veramente a ringraziare tutto il personale medico, sanitario e non solo, oltre al direttore Maraldo della AST 5 che si sono messi in gioco di domenica per cercare di evadere richieste attese da quasi 200 cittadini”. Questo il commento dell’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, dopo l’ottima riuscita dell’iniziativa condotta ieri all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno e al Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto che ha permesso di erogare prestazioni diagnostiche e sanitarie anche di domenica.

Diabetologia, radiologia, cardiologia, oculistica, reumatologia e medicina, endoscopia: questi i reparti coinvolti tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Al Mazzoni sono state eseguite 10 risonanze magnetiche, 5 colonscopie, 10 mammografie e 10 ecomammografie, 15 ecodoppler, 14 visite cardiologiche ed altrettante ecocardiografie e elettrocardiogrammi. Al Madonna del Soccorso: 6 visite endocrinologiche, 5 colonscopie, 11 visite oculistiche, 8 visite cardiologiche ed altrettante ecocardiografie e elettrocardiogrammi, 6 visite reumatologiche, 10 mammografie e 10 ecomammografie, 14 ecografie multidisciplinari e 7 risonanze magnetiche.

“Con il giusto riconoscimento ai professionisti medici e sanitari – continua Calcinaro, che ieri ha visitato l’ospedale di San Benedetto del Tronto – cercherò, ove possibile, di rendere più strutturali iniziative come questa già a partire dal prossimo anno. Ho ritenuto giusto andare ieri mattina a salutare il personale operante nel Madonna del Soccorso, riscontrando per altro medici e sanitari orgogliosi del servizio in corso e cittadini che hanno apprezzato l’apertura domenicale. A tutti gli operatori esprimo il mio ringraziamento per questo segno importante”.

“Ritengo – conclude Calcinaro – che nel corso del prossimo anno o quantomeno nel primo semestre dovremmo strutturare su tutte le aziende iniziative simili, concordando ovviamente con comparto e parti sindacali ogni dovuto dettaglio. Questo rimarrebbe un segnale importante per la cittadinanza che, incontrata nella giornata all’ospedale di San Benedetto del Tronto, ha particolarmente apprezzato il mettersi in gioco della sanità pubblica anche oltre quello che è la consueta disponibilità lavorativa”.