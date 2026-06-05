Lega Fano: convocato il congresso comunale del 15 giugno

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Fano (PU) – La Lega Fano informa che è stato convocato il Congresso della Sezione Comunale, momento fondamentale di partecipazione democratica e di organizzazione interna del movimento sul territorio. Il Congresso si svolgerà lunedì 15 giugno 2026 presso Hub Lab, in via Giuseppe Filippini 1 a Fano. La prima convocazione è fissata alle ore 18:30, mentre la seconda convocazione si terrà alle ore 19:30. L’assemblea sarà chiamata ad eleggere il nuovo Segretario di Sezione ed i 6 componenti del Direttivo cittadino, figure che avranno il compito di guidare l’attività politica e organizzativa della Lega a Fano nei prossimi 3 anni.

«Il Congresso rappresenta un’importante occasione di confronto, partecipazione e crescita per la nostra comunità politica. Sarà il momento per definire la nuova squadra che guiderà la sezione comunale e per continuare l’impegno della Lega a favore dei cittadini e del territorio fanese», sottolinea il segretario uscente Brandoni.

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Le candidature alle cariche di Segretario di Sezione e di membro del Consiglio Direttivo dovranno essere presentate almeno 72 ore prima dell’inizio del Congresso, secondo le modalità indicate dalla Segreteria Provinciale. La Lega invita tutti gli iscritti aventi diritto a partecipare a questo importante appuntamento, contribuendo con il proprio voto alla definizione della futura classe dirigente del movimento a Fano.